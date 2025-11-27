Desfile de Acción de Gracias de Macy's 2025: ¿A qué hora inicia en New York, las estrellas y cómo ver en vivo por TV?

Conoce todos los detalles sobre el tradicional desfile de Macy's que se celebra en New York cada Día de Acción de Gracias y que es conocido por sus carrozas, globos gigantes y artistas.

Este jueves 27 de noviembre se festeja una de las fechas más importantes en el calendario de Estados Unidos: el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day. Y uno de los espectáculos más memorables de esta víspera es el tradicional desfile de Macy's, en el cual los globos gigantes, carrozas y bandas recorren New York. A continuación, conoce más de sus horarios, las estrellas que participarán y cómo seguir su transmisión en vivo.

¿Cuándo y dónde se realizará el desfile de Acción de Gracias 2025 de Macy's?

La 99 edición del desfile de Acción de Gracias 2025 de Macy's contará este jueves 27 de noviembre con una ruta que abarca cuatro kilómetros en las principales calles de New York.

La empresa norteamericana dio a conocer que el recorrido empezará en el cruce de la Octava Avenida y la Calle 77 en Upper West Side, y su punto final será en la Sétima Avenida, al frente de la tienda de Macy's que se encuentra ubicada en el Herald Square.

¿A qué hora iniciará el desfile de Acción de Gracias 2025 de Macy's?

El desfile de Macy's inicia en New York a las 8:30 a.m.

El desfile de Macy's inicia en Florida a las 8:30 a.m.

El desfile de Macy's inicia en Washington a las 8:30 a.m.

El desfile de Macy's inicia en Connecticut a las 8:30 a.m.

El desfile de Macy's inicia en Texas a las 7:30 a.m.

El desfile de Macy's inicia en Illinois a las 7:30 a.m.

El desfile de Macy's inicia en California a las 5:30 a.m.