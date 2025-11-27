Últimas Noticias
Desfile de Acción de Gracias de Macy's 2025: ¿A qué hora inicia en New York, las estrellas y cómo ver en vivo por TV?

Todo sobre el desfile de Macy's en New York por el Día de Acción de Gracias 2025
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Conoce todos los detalles sobre el tradicional desfile de Macy's que se celebra en New York cada Día de Acción de Gracias y que es conocido por sus carrozas, globos gigantes y artistas.

Este jueves 27 de noviembre se festeja una de las fechas más importantes en el calendario de Estados Unidos: el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day. Y uno de los espectáculos más memorables de esta víspera es el tradicional desfile de Macy's, en el cual los globos gigantes, carrozas y bandas recorren New York. A continuación, conoce más de sus horarios, las estrellas que participarán y cómo seguir su transmisión en vivo. 

Día de Acción de Gracias 2025: ¿Cuál es su origen y cómo se celebra el popular 'Thanksgiving Day' en EE.UU.?

¿Cuándo y dónde se realizará el desfile de Acción de Gracias 2025 de Macy's?

La 99 edición del desfile de Acción de Gracias 2025 de Macy's contará este jueves 27 de noviembre con una ruta que abarca cuatro kilómetros en las principales calles de New York.

La empresa norteamericana dio a conocer que el recorrido empezará en el cruce de la Octava Avenida y la Calle 77 en Upper West Side, y su punto final será en la Sétima Avenida, al frente de la tienda de Macy's que se encuentra ubicada en el Herald Square.

¿A qué hora iniciará el desfile de Acción de Gracias 2025 de Macy's?

  • El desfile de Macy's inicia en New York a las 8:30 a.m.
  • El desfile de Macy's inicia en Florida a las 8:30 a.m.
  • El desfile de Macy's inicia en Washington a las 8:30 a.m.
  • El desfile de Macy's inicia en Connecticut a las 8:30 a.m.
  • El desfile de Macy's inicia en Texas a las 7:30 a.m.
  • El desfile de Macy's inicia en Illinois a las 7:30 a.m.
  • El desfile de Macy's inicia en California a las 5:30 a.m. 
Globos en Desfile de Macy's

¿Qué novedades habrá en el desfile de Acción de Gracias 2025 de Macy's y qué estrellas participarán?

A diferencia de anteriores ediciones, este año habrá varias novedades en el desfile de Macy's. Globos de personajes de la cultura popular como Mario Bros, Buzz Lightyea o Pac-Man harán su primera aparición en este evento. También habrá carrozas de personajes como Skullpanda, Labubu y Moll; a lo cual se suma que también desfilará la carroza más pequeña en Macy's y que estará inspirada en las oculares galletas Goldfish.

Habrá artistas de diferentes géneros como parte del espectáculo del desfile de Acción de Gracias 2025 de Macy's, considerando un total de 26 invitados. La actriz Cynthia Erivo, de Wicked, se encargará de dar inicio al show. Además, también se encuentran artistas como Ciara, Kool & The Gang, Lil Jon, Taylor Momsen, Lainey Wilson y más. 

¿Cómo ver el desfile de Acción de Gracias 2025 de Macy's en vivo por TV?

Cabe señalar que el desfile de Macy's podrá ser visto en Estados Unidos a través de la señal de NBC, la cual tendrá cobertura oficial en territorio norteamericano. Por su parte, Telemundo también lo llevará en una cobertura en español, mientras que Universal seguirá la trayectoria. En tanto, si quieres seguir el espectáculo vía online, podrás hacerlo desde las plataformas de streaming de Peacock y Fubo. 

