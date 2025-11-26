Día de Acción de Gracias 2025: ¿cuándo es, origen y cómo se celebra el popular 'Thanksgiving Day' en EE.UU.?

Esta semana se celebra uno de los feriados más especiales en Estados Unidos: el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day. Conoce los detalles sobre su origen.

Una de las fechas más especiales del calendario en Estados Unidos es la festividad del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day, que se celebra cada cuarto jueves de noviembre. Conoce el origen, significado y tradiciones de esta víspera.

¿Cuándo y en dónde se celebra el Día de Acción de Gracias 2025?

La festividad del Día de Acción de Gracias se celebra en Estados Unidos y en diferentes países. Este año, la jornada del ‘Thanksgiving Day’ se festejará el jueves 27 de noviembre.

¿Cuál es el origen de del Día de Acción de Gracias 2025?

Según el gobierno de Estados Unidos, la historia del Día de Acción de Gracias se remonta a 1621, cuando los colonos ingleses de Plymouth (actualmente ubicado en el estado de Massachusetts) y los nativos americanos de la zona, celebraron su primera cosecha exitosa.

En 1789, el presidente George Washington declaró el Día de Acción de Gracias como festividad nacional, por lo que ese año se celebró el jueves 26 de noviembre en varios estados. Recién en 1863, el presidente Lincoln proclamó el último jueves de noviembre como el Día Nacional de Acción de Gracias.

Ya en 1941, el Congreso decretó ese día como un feriado legal, por lo cual el Día de Acción de Gracias es un festivo en todo Estados Unidos.

¿Qué estará abierto o cerrado en el Día de Acción de Gracias 2025?

Al ser un feriado federal, las entidades gubernamentales no están disponibles. Las oficinas de gobierno, las oficinas de correos, las cortes, bibliotecas y las escuelas se encuentran cerradas en esta víspera.

Es importante precisar que diferentes cadenas de supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y restaurantes sí atenderán al público este Día de Acción de Gracias, pero con un horario limitado. En ese sentido, se recomienda a los ciudadanos en Estados verificar los horarios de atención de cada establecimiento.