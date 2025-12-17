Donald Trump atribuyó grandes logros a su gestión, reiteró ataques a Biden y no habló de Venezuela en discurso a la nación

El presidente estadounidense, Donald Trump, pronunció este miércoles un discurso a la nación en el que ensalzó supuestos logros de su administración en los últimos 11 meses, como la seguridad fronteriza y la reducción de precios, mientras insistió en ataques contra el expresidente Joe Biden por políticas pasadas en migración, economía y otros temas.

Trump no abordó el tema de Venezuela, a pesar de rumores previos sobre un posible anuncio de guerra, según informó el periodista Tucker Carlson; y tras la escalada de las tensiones luego de que ayer, martes, ordenara un bloqueo total para el ingreso y salida de buques petroleros sancionados en el país sudamericano.

El mandatario, en un mensaje de 18 minutos leído a un ritmo acelerado desde la Sala Diplomática de la Casa Blanca, se centró en defender su gestión económica y migratoria, anunciando un "dividendo guerrero" de 1.776 dólares para más de 1,45 millones de miembros de las Fuerzas Armadas.



Trump abrió su intervención culpando a Biden por heredar un "desastre" que incluyó fronteras "abiertas", delincuencia, acuerdos comerciales desfavorables y un gobierno "enfermo y corrupto".

"Heredamos la peor frontera del mundo y rápidamente la convertimos en la frontera más fuerte de la historia de nuestro país", dijo Trump, asegurando que en siete meses no ha ingresado ningún inmigrante ilegal.

El discurso, transmitido en horario estelar, representó -según apuntes de medios estadounidenses como The New York Times (NYT) o el Washington Post- un esfuerzo por contrarrestar la caída en sus índices de aprobación económica, que de acuerdo a una encuesta de PBS News/NPR/Marist publicada este miércoles, muestran un 57% de desaprobación frente a un 36% de aprobación.

El presidente atribuyó éxitos a sus aranceles, asegurando que han traído inversiones por 18 billones de dólares y que empresas regresan "en cantidades récord", construyendo fábricas a niveles inéditos.

Logros económicos reivindicados por Trump

Trump celebró avances en la economía, afirmando que "la inflación se ha detenido", los salarios suben más rápido que la inflación y los precios han bajado en productos como automóviles (un 22%) y gasolina, que según él promedia menos de 2,50 dólares por galón en gran parte del país, llegando a 1,99 dólares en muchos estados.

"En pocos meses, pasamos de peor a mejor", dijo Trump desde la Casa Blanca, enumerando una serie de productos que, según él, eran más baratos en comparación con el año pasado. "Estoy bajando esos precios altos, y los estoy bajando muy rápido", agregó.

Sin embargo, verificaciones de datos indican discrepancias. Según la Administración de Información Energética, citada por el NYT, el precio nacional de la gasolina promedió 2,90 dólares por galón en la semana terminada el 15 de diciembre, y ningún promedio estatal estuvo por debajo de 1,99 dólares, de acuerdo con AAA (American Automobile Association).

El presidente atribuyó éxitos a sus aranceles, asegurando que han traído inversiones por 18 billones de dólares y que empresas regresan "en cantidades récord", construyendo fábricas a niveles inéditos.

Además, Trump proclamó que el 100% de los nuevos empleos creados durante su administración fueron para trabajadores nacidos en Estados Unidos,

Ataques a la política migratoria de Biden

Trump contrastó su enfoque con el de la administración anterior, acusándola de "inundar" ciudades con inmigrantes irregulares y liberar delincuentes violentos.

"Nuestro país era motivo de burla en todo el mundo, pero ya no se ríen. En los últimos 11 meses hemos logrado más cambios positivos en Washington que cualquier Administración en la historia de Estados Unidos. Nunca ha habido nada igual", dijo Trump en el arranque de su discurso.

El mandatario reiteró ataques contra inmigrantes somalíes en Minnesota, alegando que "se han apoderado de la economía del estado y han robado miles y miles de millones de dólares de Minnesota, e incluso de los Estados Unidos de América. Y vamos a ponerle fin a esto".

Trump ha justificado deportaciones culpando a migrantes por aumentos en precios, criminalidad y problemas de vivienda, afirmando que el 60% del crecimiento del mercado de alquileres proviene de ellos y que ocupan "viviendas financiadas por los contribuyentes". Aunque economistas y expertos en vivienda atribuyen el problema a una falta de oferta, no a la migración.