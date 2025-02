Donald Trump advierte que Irán sería "aniquilado" si atenta contra su vida

El mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva para aplicar “máxima presión” a Irán para impedir que tengan armas nucleares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que ha dejado "instrucciones" para que, si Irán lo asesina en algún atentado, el país sea "aniquilado".



"Sería terrible que hicieran eso, no por mi culpa. Si lo hicieran, los aniquilarían. Sería el fin. He dejado instrucciones: si lo hacen, serán aniquilados, no quedará nada", afirmó el mandatario a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde firmó un memorando para aumentar la presión sobre Teherán.

El memorando presidencial firmado por Donald Trump restablece una política de 'mano dura' con Irán, con el objetivo de impedir que el país asiático adquiera un arma nuclear y limitar también sus exportaciones de petróleo.

Trump realizó estas declaraciones antes de reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con quien abordará, entre otros temas, la creciente tensión con Irán, que el año pasado atacó a Israel en dos ocasiones con misiles y drones.