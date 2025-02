Donald Trump firmó decreto para sacar a EE.UU. del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump firmó este martes la orden ejecutiva que pone fin a la participación de su país en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y la prolongación de la suspensión de toda financiación estadounidense a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), una organización que brinda apoyo a más de cinco millones de esos refugiados.

"Siempre he sentido que la ONU tiene un enorme potencial, pero no está cumpliendo con él en este momento. Durante mucho tiempo fue ineficaz. Hay grandes esperanzas en ella, pero, para ser honesto, no está bien gestionada", sostuvo el mandatario antes de la firma.

Trump, al momento de escribir su rúbrica, indicó que tanto la UNRWA como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben "poner orden en sus asuntos".

"Tienen que ser justos con aquellos países que merecen justicia", añadió.

Cabe destacar que ayer, lunes, la Casa Blanca difundió un comunicado en el que señalaba que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU "ha demostrado un sesgo constante contra Israel".

Además, aseguraba que ese organismo ha permitido que países como Irán, China y Cuba lo utilicen para "protegerse a sí mismos a pesar de sus graves violaciones y abusos contra los derechos humanos".

La orden ejecutiva firmada por Trump alega que "varios organismos de la ONU han mostrado un profundo sesgo antiestadounidense", y exige al secretario de Estado, Marco Rubio, que revise y elabore un informe sobre qué organizaciones internacionales, convenciones o tratados promueven "sentimientos radicales o antiestadounidenses", refiriéndose particularmente a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como una de las instituciones que requieren una "revisión acelerada".

Orden ejecutiva se firma el mismo día de visita de Netanyahu

La medida dispuesta por Trump tiene lugar el mismo día en que recibirá en el Despacho Oval de la Casa Blanca al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien ha sido férreo crítico de la UNRWA y ha acusado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de ser parcial contra Israel.

Netanyahu -quien será el primer líder de una nación que se reunirá con Trump en la Casa Blanca en su segundo mandato- ha elogiado la asunción del mandatario republicano y ha manifestado su disposición de trabajar con él para lograr "el retorno de los rehenes restantes, destruir las capacidades militares y el mandato político de Hamás en Gaza y asegurarse de que el enclave nunca vuelva a ser una amenaza para Israel".

"Estoy seguro de que completaremos la derrota del eje terrorista de Irán y marcaremos el comienzo de una nueva era de paz y prosperidad en nuestra región", auguró el pasado 20 de enero, día de la toma de mando de Trump.

Por su parte, según información recogida por la BBC, el presidente estadounidense ya ha levantado la suspensión de los envíos de bombas pesadas a Israel, una de las políticas mantenidas por la administración de Joe Biden.

Además, Trump se atribuyó el mérito de haber logrado el intercambio de rehenes a cambio de un alto al fuego entre Israel y Hamás, la primera parte de un acuerdo de tres fases.