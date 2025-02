Trump anuncia que EE.UU. mantendrá "relaciones" con Kim Jong-un, dictador de Corea del Norte: "Me llevé bien con él"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes el deseo de que su país mantenga "relaciones" con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, líder de un régimen comunista que lleva más de 70 años en el poder.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, el mandatario norteamericano indicó que se lleva bien con Kim Jong-un, con quien se reunió durante su primer periodo de gobierno.

"Tendremos relaciones con Corea del Norte y con Kim Jong-un. Me llevé muy bien con él. Creo que detuve una guerra", sostuvo.

"Creo que es una gran ventaja para todos que me lleve bien con él. Me gusta, quiero decir, me llevo bien con él, él se lleva bien conmigo. Y eso es algo bueno, no malo", agregó.

Asimismo, Trump resaltó que "a Japón le gusta la idea porque su relación no es muy buena" con dicho país, por lo que EE.UU. podría oficiar de mediador.

"Creo que eso es un tremendo activo para el mundo, no solo para Estados Unidos", remarcó.

Por su parte, el primer ministro de Japón replicó que la relación entre esos dos países la debe "determinar Estados Unidos", ya que no es algo que Japón "pediría" a Trump.

Además, indicó que "sería fantástico" que el presidente estadounidense pudiera "avanzar hacia la resolución de los problemas con Corea del Norte".

Donald Trump y Kim Jong-un se reunieron en Singapur en 2018

Donald Trump y Kim Jong-un protagonizaron un histórico encuentro bilateral en junio de 2018, cuando ambos arribaron a Singapur para ese fin. El lugar del encuentro fue el Hotel Capella de la isla Sentosa.

Luego de las fotos protocolares y un breve mensaje conjunto a la prensa, ambos líderes mantuvieron una reunión privada, tras la cual se sentaron en una mesa con altos funcionarios de los dos países. Al cabo de la jornada, Trump indicó que las conversaciones habían girado en torno a la desnuclearización de Corea del Norte.

"Tendremos una fantástica relación. No tengo dudas", dijo el presidente de Estados Unidos en aquella ocasión. Por su parte, Kim celebró el encuentro indicando que habían vencido los obstáculos para que se produzca: "Los vencimos a todos y estamos aquí hoy".

Este encuentro fue el primero que sostuvo un líder norcoreano con un mandatario estadounidense desde que llegó al poder el régimen comunista. Trump y Kim Jong-un se reunieron en otras dos ocasiones hasta 2019: en Hanoi y en la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur.