Donald Trump durante una visita a la valla fronteriza entre México y Estados Unidos en California. | Fuente: AFP | Fotógrafo: NICHOLAS KAMM

Es bien sabido que desde que asumió su mandato, la red social Twitter se ha convertido en una de las plataformas de comunicación favoritas para Donald Trump.

El mandatario estadounidense ha usado dicha red social tanto para pronunciarse sobre diversos temas de la coyuntura internacional como para arremeter duramente contra sus opositores.

En un tuit en español, publicado el último miércoles, Trump aborda su cuestionada política migratoria y se dirige específicamente a los inmigrantes ilegales que entran a Estados Unidos.

"No más. No más falso asilo. No más "detener y soltar". No más entrada ilegal en Estados Unidos", dice la publicación.

La imagen que acompaña el texto consta de una fotografía de su rostro en primer plano y, detrás, el muro que se ubica en la frontera con México para evitar la entrada de migrantes por esa zona.

El tuit también tiene su versión en inglés, el cual fue publicado inmediatamente antes del que está en español.