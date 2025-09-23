¿Qué pasó con Trump y la escalera mecánica en la ONU?: la molestia de la Casa Blanca y la explicación del organismo internacional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un fallo en una escalera mecánica en la sede de la ONU en Nueva York, que dejó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la primera dama, Melania Trump, momentáneamente varados, generó controversia durante la 80ª sesión de la Asamblea General.

El incidente, que Trump mencionó en su discurso, fue acompañado por problemas con un teleprompter, lo que llevó al mandatario a cuestionar la funcionalidad de la organización internacional.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sugirió que el incidente con la escalera podría haber sido intencional.

"Si alguien en la ONU detuvo intencionadamente la escalera mecánica justo cuando el presidente y la primera dama (Melania Trump) iban a subir debería ser despedido e investigado de inmediato", posteó en su cuenta en X.

La declaración desató especulaciones sobre un posible sabotaje, alimentadas por un reporte del diario británico The Times, que el último domingo señaló que personal de la ONU habría bromeado sobre desconectar la escalera para obligar a Trump a subir a pie.

El embarazoso momento en las escaleras eléctricas de la sede de las Naciones Unidas dejaron de funcionar, justo en el momento que que el presidente Donald Trump se disponía a subir junto a la Primera Dama pic.twitter.com/McCBLpg7Os — La Hora (@LaHoraMX) September 23, 2025

La explicación técnica de la ONU

Tras varias horas de indagaciones, la ONU emitió un comunicado aclarando que el fallo de la escalera mecánica se debió a un error técnico.

Según la oficina del portavoz, un camarógrafo del equipo de Trump, que subía junto a ellos para documentar su llegada, "pudo haber activado sin darse cuenta un mecanismo de seguridad".

Este mecanismo está diseñado "para evitar que personas u objetos se vean atrapados accidentalmente y arrastrados por el engranaje" de la escalera, explicó la organización.

La ONU señaló que las explicaciones técnicas no son habituales, pero se emitieron debido a las acusaciones de la Casa Blanca y la relevancia del incidente, que captó la atención de periodistas y líderes presentes en la Asamblea General.

Trump critica a la ONU desde el estrado

Durante su intervención en la Asamblea General, Trump aprovechó el incidente para criticar a la ONU e ironizar sobre la experiencia que le tocó vivir con su esposa.

"Esto es lo que recibí de las Naciones Unidas: unas escaleras mecánicas estropeadas y un teleprompter estropeado", dijo.

"Si la primera dama no estuviera en buena forma, se habría caído, pero está en muy buena forma. Ambos lo estamos", agregó y provocó risas entre los presentes.

Además, al inicio de su discurso, Trump reveló que el teleprompter no funcionaba, lo que lo llevó a improvisar.

"Me siento muy feliz de estar aquí arriba con ustedes, sin embargo, y de esta manera (sin teleprompter) puedo hablar desde el corazón, solo puedo decir que quienquiera que esté operando este teleprompter tendrá grandes problemas", dijo.

La presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, confirmó al finalizar la intervención que el teleprompter fue reparado durante el discurso.

Donald Trump durante su discurso en la Asamblea General de la ONU. | Fuente: EFE