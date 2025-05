Donald Trump descarta un tercer mandato en Estados Unidos: "No es algo que pretendo hacer"

El mandatario estadounidense confía en que un republicano lo sucederá en el 2028.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este domingo la posibilidad de un tercer mandato presidencial porque no es una idea que busque. En ese sentido, consideró que su sucesor debe ser un republicano.

"Mucha gente quiere que lo haga. Es algo que, hasta donde sé, no está permitido. No sé si es constitucional… Pero no es algo que pretendo hacer", afirmó en la entrevista trasmitida hoy en 'Meet the Press', de la cadena NBC.

Trump consideró que el vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, son posibles candidatos a sustituirlo cuando termine su gobierno en el 2028. No obstante, consideró que el primero podría tener mayores posibilidades en unas elecciones.

"Ciertamente, dirías que alguien es el vicepresidente, si esa persona es sobresaliente, supongo que tendrá una ventaja", añadió en la entrevista.

El mandatario indicó que aunque "hay mucha gente que vende la idea de 2028, no es algo que yo busque". Sin embargo, las tiendas oficiales donde se venden productos patrocinados por el presidente, ya comercializan gorros, camisetas y vasos con el lema "Trump 2028"



"Quiero tener cuatro años excelentes y cederle el puesto a alguien, idealmente un gran republicano”, puntualizó.

Cumplió un centenar de días en el poder

Donald Trump celebró la semana pasada sus primeros 100 días en el poder y los calificó como 'exitosos'.

"Hemos cumplido lo que muchos consideran los primeros 100 días más exitosos de una Administración en la historia de nuestro país", declaró Trump al iniciar la reunión de casi dos horas con los altos cargos de su Gobierno, retransmitida en vivo por la Casa Blanca.

El presidente denunció haber heredado un "caos" de Biden (2021-2025) y se deslindó de las cifras negativas.

"No son cifras de Trump, porque nosotros llegamos en enero. Son solo datos trimestrales y yo estaba muy en contra de todo lo que Biden estaba haciendo en términos de economía", afirmó.