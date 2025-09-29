Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Donald Trump dice que Benjamín Netanyahu ha aceptado el plan de paz de EE.UU. para Gaza

Trump expresó su
Trump expresó su "deseo de encaminar las relaciones entre Israel y Qatar hacia una senda positiva tras años de malentendidos mutuos" | Fuente: EFE | Fotógrafo: WILL OLIVER / POOL
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Se trata de un plan de veinte puntos para lograr la paz en Gaza, que contempla un Gobierno de transición sin Hamás supervisado por una junta que presidiría el propio Trump o la futura creación de un Estado palestino.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes en una comparecencia conjunta en la Casa Blanca que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha aceptado su plan de veinte puntos para lograr la paz en Gaza, que contempla un Gobierno de transición sin Hamás supervisado por una junta que presidiría el propio Trump o la futura creación de un Estado palestino.

"Quiero agradecer al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan y por tener la confianza de que, si trabajamos juntos, podremos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos presenciado durante tantos años, décadas e incluso siglos, y así dar inicio a una nueva era de seguridad, paz y prosperidad para toda la región", dijo Trump a la prensa posterior a un encuentro con el primer ministro israelí.

"Si Hamás rechaza el acuerdo, lo cual es posible, serán los únicos en oponerse. Todos los demás lo han aceptado", añadió el presidente estadounidense, que dijo que, en todo caso, tiene la sensación de que habrá "una respuesta positiva" por parte del grupo islamista.

Trump también dijo que, en caso de que Hamás rechace la propuesta, Israel contará con el total apoyo estadounidense para destruir a la milicia.

"Si no es así, como bien sabes, Bibi (diminutivo con el se refirió a Netanyahu), contarás con un mayor respaldo para tomar las medidas necesarias", explicó el republicano, que apuntó que mantuvo una "larga y dura conversación" hoy con el líder israelí.

"Él entiende que ya es hora (de buscar un acuerdo de paz)", dijo Trump sobre el mandatario israelí. 

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Donald Trump Benjamín Netanyahu franja de gaza gaza Estados Unidos EE.UU.

RPP TV

En Vivo

Más sobre Estados Unidos

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA