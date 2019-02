Donald Trump reconoció que es poco probable que le otorguen el premio. | Fuente: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, le propuso para el Premio Nobel de la Paz por su iniciativa a la hora de rebajar la tensión militar con Corea del Norte.

"Creo que puedo decir esto, el primer ministro Abe de Japón me entregó la más hermosa copia de una carta que envió a la gente que otorga una cosa llamada el Premio Nobel de la Paz", afirmó Trump en una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca.

"Me dijo que me había nominado, con todo el respeto, en nombre de Japón. (Abe señaló que) Les estoy pidiendo que te entreguen el premio Nobel de la Paz", informó el mandatario. No obstante, agregó rápidamente, que "probablemente nunca lo recibiría".

Asimismo, aprovechó la oportunidad para burlarse del galardón otorgado a su predecesor, el expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017), quien lo obtuvo en 2009. "Se lo dieron a Obama, a los 15 segundos de llegar a la Casa Blanca, y ni siquiera sabe por qué lo recibió", ironizó.

Trump se reunirá el 27 y 28 de este mes en Hanoi (Vietnam) con el líder norcoreano Kim Jong-un. Será la segunda cumbre que mantendrán Kim y Trump después de la celebrada el pasado junio en Singapur, donde acordaron trabajar para la desnuclearización de Corea del Norte. (EFE)