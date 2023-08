Donald Trump es imputado por intentar revertir resultados de las elecciones presidenciales en Georgia

Un gran jurado de Georgia, en Estados Unidos, imputó al expresidente Donald Trump por supuestamente intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado, donde Joe Biden ganó por un estrecho margen.

Trump fue acusado junto a otras 18 personas. Entre los imputados junto al exmandatario se encuentran su exabogado personal y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, su exjefe de Gabinete Mark Meadows, entre otros.

Los cargos han sido presentados tras una investigación del fiscal de distrito del Condado de Fulton, Fani Willis, por los "continuos" intentos del expresidente y de varios de sus socios para cambiar los resultados de la votación, según ha publicado la cadena estadounidense CNN.

Según el documento de acusación, de casi 100 páginas, el expresidente se enfrenta a 13 cargos. Esta es la cuarta imputación penal que enfrenta Donald Trump en los últimos meses por el mismo motivo: interferir en los resultados electorales.

El origen de la investigación fue una llamada entre Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que el exmandatario supuestamente le pidió “buscar” los votos que fueran necesarios para anular la victoria de Biden en el estado.

Antes de conocerse oficialmente la acusación, el expresidente arremetió nuevamente en su red social, Truth Social, contra Willis y rechazó las acusaciones de que intentó manipular los resultados de las elecciones.

Durante los últimos meses han pasado ante el gran jurado varios aliados de Trump para testificar, como Giuliani o el propio Raffensperger, que fue responsable de ratificar los resultados electorales en Georgia.

Trump ya fue imputado en marzo en el marco de la investigación en su contra por el presunto pago de un soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels.



La semana pasada un gran jurado de Washington, D.C. también imputó a Trump de cuatro cargos por supuestamente intentar revertir el resultado de los comicios presidenciales estadounidenses en la capital.

Favorito entre los republicanos

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump aparece como favorito frente al resto de candidatos republicanos a las primarias de su partido para los comicios de 2024, según una encuesta publicada este lunes por The New York Times.

Según el sondeo, Trump despunta como el gran favorito con un 54 % de apoyo, muy por delante del que estaba llamado a ser su gran rival en las primarias, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que tiene un 17 %.

El resto de los aspirantes no logran levantar el vuelo, puesto que el exvicepresidente Mike Pence, el senador Tim Scott y la exembajadora ante la ONU Nikki Haley se quedan con un 3 %, mientras que el empresario Vivek Ramaswamy y el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie cosechan solo un 2 %.

La encuesta de The New York Times, realizada a 932 personas con un margen de error de 3,96 puntos porcentuales, constata que los varios frentes judiciales no han mermado la popularidad de Trump de cara a las elecciones de noviembre de 2024, en las que el actual presidente, el demócrata Joe Biden, buscará su reelección.



(Con información de EFE y Europa Press)