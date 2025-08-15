Últimas Noticias
Donald Trump: "Europa no me dice qué hacer, pero van a estar involucrados" en la paz de Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento que conmemora el 90º aniversario de la Ley de Seguridad Social, en la Oficina Oval de la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento que conmemora el 90º aniversario de la Ley de Seguridad Social, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. | Fuente: EFE | Fotógrafo: WILL OLIVER / POOL
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Antes de su encuentro con Vladímir Putin, Trump dijo desear que Ucrania y Rusia "lleguen a un alto al fuego rápidamente".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que los líderes europeos no le dicen lo que tiene que hacer, pero aseguró que van a estar involucrados en las negociaciones sobre una tregua en Ucrania con su homólogo ruso, Vladímir Putin, que darán comienzo en unas horas en Alaska.

"Europa no me dice qué hacer, pero obviamente participará en el proceso, al igual que (Volodímir) Zelenski", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One de camino a la base aérea de Elmendorf-Richardson, en Anchorage (Alaska), donde se encontrará con Putin.

El mandatario explicó que su objetivo principal es que Kiev y Moscú lleguen a un armisticio que permita avanzar hacia el fin definitivo del conflicto.

"Deseo ver un alto el fuego rápidamente. No sé si será hoy, pero me gustaría que fuera hoy. Todos dicen que no puede ser hoy, pero solo digo que quiero que se detenga la matanza. Estoy en esto para detener la matanza", declaró.

En este sentido, el republicano ha insistido en varias ocasiones que él no va a negociar en el nombre de Ucrania: "Estoy aquí para hacer que se sienten a la mesa", apuntó al respecto.

Trump y su encuentro con líderes europeos

Trump se reunió el pasado miércoles con líderes europeos, quienes le trasladaron al gobernante estadounidense su posición común frente a Putin.

Además de mandatarios como el alemán, Friedrich Merz, junto al que se encontraba Zelenski, también participaron en el diálogo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Según explicó el líder francés, Emmanuel Macron, Trump les garantizó que solo Zelenski será el encargado de negociar las eventuales cesiones territoriales de su país a Rusia para alcanzar la paz, una vía a la que Kiev se ha opuesto desde el primer momento.

El estadounidense ha dejado abierta la puerta a que después de la cumbre de este viernes se celebre una segunda en la que también participe el presidente ucraniano y ha dicho que informará a sus aliados del Viejo Continente sobre el diálogo con Putin este viernes. 

