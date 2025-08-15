Últimas Noticias
Donald Trump confirma que tratará con Vladímir Putin la situación territorial de Ucrania, pero deja un acuerdo en manos de Kiev

Trump ha indicado que se reunirá con Putin armado con contundentes herramientas de presión, empezando por la amenaza de
Trump ha indicado que se reunirá con Putin armado con contundentes herramientas de presión, empezando por la amenaza de "sanciones económicas muy serias" si el encuentro no responde a sus expectativas y se ha reivindicado como una figura que ha conseguido detener las ambiciones territoriales de Putin. | Fuente: EFE | Fotógrafo: WILL OLIVER / POOL
Agencia Europa Press

por Agencia Europa Press

·

El presidente de Estados Unidos contempla una "posible" fuerza multinacional fuera de la OTAN como garantía de seguridad para Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que tratará en cuestión de horas con su homólogo ruso, Vladimir Putin, la situación territorial en Ucrania, pero ha asegurado que cualquier acuerdo final al respecto será negociado exclusivamente por Kiev.

Ya en vuelo a la ciudad de Anchorage (Alaska), Trump ha conversado con los medios a bordo del Air Force One para tratar las líneas maestras de las esperadas conversaciones con Putin, un "tipo listo", en medio de "un buen respeto mutuo por ambas partes".

Trump ha indicado que se reunirá con Putin armado con contundentes herramientas de presión, empezando por la amenaza de "sanciones económicas muy serias" si el encuentro no responde a sus expectativas y se ha reivindicado como una figura que ha conseguido detener las ambiciones territoriales de Putin.

"Si yo no fuera presidente, se habría quedado con toda Ucrania", ha indicado antes de declarar su escepticismo sobre el carácter belicista, en su opinión, del mandatario ruso. "Igual lo lleva en los genes, igual cree que le da ventaja en la negociación, pero creo que es una actitud que le hace daño", ha indicado.

Situación territorial

Sobre el llamado "intercambio de territorios" -una opción por la que Rusia acabaría consolidando su dominio sobre las regiones ucranianas que se ha incorporado desde 2014- es una cuestión que "será discutida pero la decisión quedará en manos de Ucrania".

"Creo que tomarán una decisión correcta al respecto pero no estoy aquí para negociar por ellos. Estoy aquí para que se sienten a la mes y creo que para eso hacen falta dos bandos", ha estimado el presidente estadounidense tras confirmar igualmente que otro de los puntos a tratar será las "garantías de seguridad" que pide el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para alcanzar lo que el mandatario llama una "paz justa y duradera".

En este sentido, Trump también ha confirmado que, entre los posibles escenarios que se contemplan está el del despliegue de una fuerza multinacional "con Europa y otros países" pero nunca "bajo la forma de la OTAN", una opción que el presidente estadounidense descartó de manera sumaria. "Hay cosas que nunca van a pasar, pero por lo que a Europa se refiere, cabe esa posibilidad", ha concluido.

