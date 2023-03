Donald Trump denunció que es sometido a una "caza de brujas" tras ser acusado por un juez en Nueva York. | Fuente: AFP

Un fiscal de Nueva York confirmó el jueves la inculpación del expresidente estadounidense Donald Trump, y su oficina dijo que organiza la "entrega" del magnate, luego de que un gran jurado decidiera imputarlo por el pago de 130.000 dólares a una actriz porno en 2016.

"Esta noche nos comunicamos con el abogado del señor Trump para coordinar su entrega a la Oficina del fiscal de distrito de Manhattan para la lectura de cargos", dijo la oficina del fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, en un comunicado, precisando que la inculpación permanece sellada, por lo que pueden pasar varios días hasta conocerse su contenido exacto.



Bragg, que es afroamericano, ha sido acusado de "racista" por parte de Trump, de estar "políticamente motivado" y de ser un "psicópata degenerado que odia a Estados Unidos".

Además, le acusa de actuar a las órdenes del financiero George Soros, un personaje convertido en encarnación de un supuesto progresismo antirrepublicano que busca labrar su ruina.

El pasado viernes, la oficina de Bragg reconoció haber recibido un sobre con un polvo blanco que interpretó como una amenaza contra el fiscal, y recordó que era una de los "cientos" de amenazas recibidas, supuestamente de simpatizantes de Trump.

Trump se pronuncia tras acusación

Donald Trump dijo este jueves que no puede tener un juicio justo en Nueva York, horas después de que se conociera su imputación por el pago irregular a la actriz del cine para adultos Stormy Daniels. .



En su red Truth Social, Trump, que previamente había cargado contra el Partido Demócrata y el presidente Joe Biden, atacó a la imparcialidad del tribunal neoyorquino que lo tiene que juzgar.



"Solo han traído esta acusación falsa, corrupta y desgraciada contra mi porque yo estoy con el Pueblo Americano -escribió-, ¡y saben que no puedo tener un juicio justo en Nueva York", escribió.



Además de esa declaración, Trump ha posteado en su cuenta de Truth las palabras de varios aliados republicanos que han protestado con vehemencia contra la imputación, además de una caricatura donde se le ve a él mismo sosteniendo una pizarra, al estilo de los acusados en una comisaría, en la que se lee: "Donald Trump 2024, sigue siendo la amenaza número 1 al sistema".



No está claro cómo hará el fiscal Bragg para hacer a Trump desplazarse a Nueva York, pues además el gobernador de Florida, el también republicano Ron DeSantis, ha dicho que su gobierno no atenderá una petición de extradición de Trump si se produjera. (Con información de EFE y AFP)