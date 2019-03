Donald Trump no pactó con Rusia para ganar las elecciones de 2016, declara fiscal

Robert Mueller no encontró la campaña de Donald Trump ni la de sus asociados de conspirar con Rusia. | Fuente: AFP

El fiscal especial Robert Mueller concluyó este domingo, tras una investigación de casi dos años, que no hay elementos probatorios de colusión entre el equipo de campaña del presidente Donald Trump y Rusia durante las elecciones de 2016. Así lo informó el Departamento de Justicia.

El informe establece además que no hay una conclusión definitiva sobre si Trump obstruyó la justicia, según una carta enviada al Congreso por el fiscal general Bill Barr.

"Este informe no concluye que el presidente haya cometido un crimen, pero tampoco lo exonera", dijo Barr, citando el informe de Mueller. De acuerdo a Barr, Mueller indicó que "si bien este informe concluye que el presidente no cometió un delito, tampoco lo exonera".



De este modo, el documento hecho público este domingo deja "sin resolver si las acciones y la intención del presidente podrían verse como una obstrucción" a la justicia, según Barr.

Sin embargo concluyeron que la evidencia que Mueller había reunido "no es suficiente para establecer que el presidente cometió una ofensa de obstrucción de la justicia".



La publicación de los hallazgos de Mueller pone fin a unos días de especulaciones, después de que el fiscal especial entregase el informe al Departamento de Justicia este viernes.Ni Trump ni la Casa Blanca había recibido de antemano el informe de Mueller y tampoco ha sido informado de su contenido, explicó el portavoz presidencial Hogan Gidley.



Desde que el pasado viernes se anunciase el cierre de la investigación de Mueller sobre la supuesta confabulación entre el Kremlim y el equipo de campaña de Trump para perjudicar a su rival demócrata, Hillary Clinton, el gobernante se ha mantenido en silencio. Miembros del Congreso, mayoritariamente demócratas pero también algunos republicanos, han pedido la difusión íntegra del informe.



En los últimos dos años, Trump ha insistido en que esta investigación ha constituido una "caza de brujas" activada por la oposición demócrata y ha negado en todo momento que en la campaña electoral de cara a las elecciones de 2016 hubiera habido un complot entre su equipo y el Gobierno ruso para ayudarlo a ganar socavando la candidatura de Hillary Clinton.

EFE