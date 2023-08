Donald Trump no participará en el debate de las primarias del Partido Republicano: "El público sabe quién soy"

Donald Trump ha confirmado este domingo que no participará en el primer debate de las primarias del Partido Republicano rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Esto después de que una reciente encuesta le ubicase como favorito absoluto a la nominación final.

"El público sabe quién soy y qué Presidencia exitosa tuve, con independencia energética, fronteras y militares fuertes, los mayores recortes de impuestos y regulaciones, sin inflación, la economía más fuerte de la historia, y mucho más. POR LO TANTO, ¡NO PARTICIPARÉ EN LOS DEBATES!", ha indicado a través de su perfil en su propia red social, Truth Social.

La reciente encuesta de YouGov, para la cadena CBS, muestra que Donald Trump tendría una distancia abismal respecto al siguiente candidato, el gobernador de Florida Ron Desantis, al que saca ya casi 50 puntos porcentuales de distancia, al aparecer con un 62 por ciento de intención de voto entre los votantes republicanos frente a un 16 por ciento.

El resto de competidores, desde el ex vicepresidente Mike Pence al ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie no llegan a los dos dígitos a menos de un año de la culminación del proceso de votación, el próximo 11 de junio de 2024.

Trump resaltó dicha encuesta remarcando que DeSantis, a quien saca 46 puntos de diferencia, "se está estrellando como un pájaro enfermo", mientras que él lidera el sondeo "con cifras 'legendarias'".

En el sonde también se destaca que nueve de cada diez votantes republicanos han exigido al resto de candidatos que presenten sus propios programas en lugar de atacar a Trump por los numerosos casos abiertos que el expresidente tiene en su contra, entre otros por intentar manipular el resultado de las elecciones presidenciales en 2020 que zanjaron su derrota contra el actual mandatario Joe Biden.

Debe entregarse a la justicia

El expresidente Donald Trump dispone de cinco días para entregarse a las autoridades para ser fichado en la prisión de Fulton (Georgia). El exmandatario ha sido imputado hace unos días por manipular presuntamente los resultados electorales en ese estado.

A Trump le leyeron los cargos en tres juzgados (en Nueva York, Miami y Washington DC) acusado por el mismo delito, pero esta vez tanto él como las otras 18 personas imputadas tendrán que someterse a este procedimiento en la cárcel del condado de Fulton.

Todos los investigados deberán acudir al centro penitenciario permanece antes de que se cumpla la fecha estipulada por la fiscal Fani Willis, el 25 de agosto. Allí se les leerán los cargos y, previsiblemente, se les tomarán las huellas y se les hará la foto policial. Sin embargo, Donald Trump no ha dado pistas sobre cuándo se presentará y en las últimas horas anunció la cancelación de una rueda de prensa el lunes, en la que iba a presentar un informe sobre “el fraude electoral presidencial que tuvo lugar en Georgia”.

(Con información de EFE y Europa Press)