EE.UU.: una mujer amenazó de muerte a la jueza que lleva el caso contra Donald Trump

Una mujer de 43 años del sur de Texas dejó un mensaje telefónico en las oficinas de la jueza federal Tanya Chutkan en Washington DC, amenazándola de muerte por lo que fue arrestada hasta comparecer ante los tribunales.

Una mujer que amenazó de muerte a la jueza afroamericana que verá la acusación contra el expresidente Donald Trump por conspirar para revertir el resultado de las elecciones de 2020 en Estados Unidos, quedó bajo arresto este miércoles, según documentos oficiales.

El 5 de agosto, Abigail Jo Shry, una mujer de 43 años residente en Alvin, Texas, en el sur del país, dejó un mensaje telefónico en las oficinas de la jueza federal Tanya Chutkan en Washington DC, tratándola de "estúpida esclava negra", detalla la denuncia presentada por un agente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

"Estás en nuestra mira, queremos matarte", agregó en el mensaje Abigail Jo Shryde, de acuerdo con el documento ingresado ante un tribunal federal del distrito sur de Texas, que la procesará.

"Si Trump no sale elegido en el 2024, iremos a matarte, así que anda con cuidado", amenazó la acusada, que agregó que la familia de la jueza Chutkan era otro de los objetivos.

En su llamada, Jo Shry amenazó además con matar a todo aquel que persiguiera a Donald Trump, mencionando a la legisladora afroamericana demócrata por Texas Sheila Jackson Lee, detallan los documentos.

La mujer fue detenida y este miércoles un juez dispuso que quede bajo arresto para que comparezca ante tribunales.

Mejor posicionado, pero con inculpaciones

El expresidente Donald Trump, de 77 años, es actualmente el republicano mejor posicionado para ser elegido por su partido como candidato para un segundo mandato en la Casa Blanca en las elecciones de 2024, pero hay cuatro inculpaciones que pesan sobre él.

A la jueza federal Chutkan, de 61 años, se le asignó al azar la supervisión del juicio histórico del presidente número 45 de Estados Unidos por cargos de conspiración para revertir el resultado de las elecciones de 2020 que ganó el demócrata Joe Biden, quien ahora busca su reelección.

Hace dos años, Chutkan rechazó una demanda de Donald Trump en la que afirmaba que como presidente podía no entregar documentos a un comité del Congreso que investigaba el ataque al Capitolio por parte de sus partidarios en 2021. Ella respondió que "los presidentes no eran reyes" y que Donald Trump ya no estaba en el cargo.

Los juicios por el ataque al Capitolio se han llevado a cabo en Washington, y Chutkan, que ha presidido casi tres decenas de estos casos, ha dictado algunas de las sentencias más duras contra partidarios de Donald Trump que participaron en los hechos.

Nacida en Jamaica, esta jueza fue designada por el expresidente demócrata Barack Obama y confirmada por unanimidad por el Senado en junio de 2014. (Con información de AFP)