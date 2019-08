Trump recibió una carta de Kim donde dice que "no está contento" con ejercicios militares de EEUU y Corea del Sur. | Fuente: AFP | Fotógrafo: SAUL LOEB

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes coincidir con las críticas de Kim Jong-un a los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur, luego de que recibiera una nueva carta del líder norcoreano.

"Recibí una estupenda carta de Kim Jong-un ayer", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. "Fue una carta muy positiva".

Kim "no estaba contento con los ejercicios militares", agregó sobre el contenido de la misiva, en la que el líder norcoreano le explicó que Pyongyang realizó pruebas de misiles en respuesta a esas maniobras.

"No me han gustado nunca tampoco", aseguró Trump sobre los ejercicios. "Nunca he sido fanático. ¿Y saben por qué? No me gusta pagar por eso", dijo Trump.

Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron el lunes nuevos ejercicios militares conjuntos a pesar de las advertencias de Pyongyang de que pueden perjudicar las negociaciones que mantiene con Washington y Seúl para la desnuclearización de la península.

Trump recibió la carta de Kim el jueves después de que Pyongyang realizara cuatro pruebas de misiles en las últimas dos semanas.

Si bien en esas pruebas no se dispararon misiles balísticos de mediano y largo alcance, que han supuesto una amenaza implícita para Japón y Estados Unidos, sí se probó un nuevo tipo de misil balístico guiado de corto alcance extremadamente rápido, que podría representar un peligro para Corea del Sur.

Advertencias y reuniones

El martes, Corea del Norte amenazó con realizar más pruebas de armas y dijo que las maniobras militares entre Estados Unidos y Corea del Sur fueron "una negación sin disimulo y una violación flagrante" del proceso diplomático entre Pyongyang, Washington y Seúl. Trump minimizó estas pruebas de misiles y dijo que podría reunirse por tercera vez con Kim en el futuro.

"Creo que tendremos otra reunión", dijo. "Mientras tanto, lo diré de nuevo. No hubo pruebas nucleares. Las pruebas de misiles han sido todas de corto alcance. No hay pruebas de misiles balísticos, ni misiles de largo alcance", aseguró el mandatario.

Trump ya ha criticado las maniobras militares conjuntas entre su país y Corea del Sur, a las que considera demasiado costosas y "muy provocadoras". En el verano boreal pasado decidió anularlas y luego, en la primavera boreal, se realizaron en una versión reducida.

El presidente de Estados Unidos ha invertido mucho capital político para intentar persuadir a Kim de que ponga fin al aislamiento de su país y renuncie a su arsenal nuclear. Sin embargo, a pesar de tres reuniones cara a cara muy publicitadas y numerosos intercambios de cartas, Trump tiene pocos logros para mostrar de su diplomacia.

AFP