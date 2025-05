EE.UU. ejecutó a reo condenado de un asesinato con presunto nexo al caso O.J. Simpson

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las autoridades de Florida ejecutaron el jueves a Glen Rogers, alias el 'asesino Casanova', quien una vez aseguró haber matado a 70 personas e, incluso, estuvo supuestamente ligado al caso del fallecido jugador de fútbol americano O.J. Simpson, quien estuvo acusado de doble homicidio.

Rogers, de 62 años, recibió la inyección letal en la Prisión Estatal de Florida cerca de Starke, en el norte del estado, informó el Departamento de Prisiones de Florida (FDC, en inglés).

El reo estaba condenado por el asesinato en 1995 en Tampa de Tina Marie Cribbs, una mujer que conoció en un bar, además de estar condenado a pena de muerte en California por el homicidio de otra mujer en Los Ángeles ese año.

El caso de Rogers, nacido en Hamilton (Ohio) y conocido también como 'asesino cross country' (a través del país), despertó particular atención porque una vez afirmó a la policía que mató a unas 70 personas, por lo que protagonizó el documental Mi hermano el asesino serial, en 2012.

En el filme, el criminal sugirió que estuvo involucrado en el asesinato de la esposa del ahora fallecido O.J. Simpson, Nicole Brown, y su amigo Ron Goldman, lo que se convirtió en uno de los juicios más mediáticos en Estados Unidos en los años 90, aunque la policía desmintió la participación de Rogers.



Debate sobre la pena de muerte en EE.UU.

Su ejecución también ha reavivado el debate sobre el uso de la pena de muerte en Estados Unidos, pues es la decimosexta persona en lo que va del año a nivel nacional y la quinta en Florida a la que ejecutan las autoridades, según la organización Death Penalty Information Center, mientras que en todo 2024 hubo 25 casos en EE.UU.

El gobernador Ron DeSantis firmó el mes pasado su sentencia de muerte pese a las peticiones ciudadanas que solicitaban perdonarlo porque tuvo una infancia "tortuosa y traumática", pues desde que tenía 10 años padeció abuso sexual y maltrato, según la asociación Death Penalty Action.

"Cuando era niño, las autoridades parentales y estatales que estaban encargados de su seguridad y bienestar le fallaron a Rogers", indicó esta agrupación en un pronunciamiento.

Esta organización, junto a la Catholic Mobilizing Network y Floridians for Alternatives to the Death Penalty, entregó más de 5 000 firmas al gobernador y al consejo estatal de clemencia para que le perdonaran la vida y, en su lugar, lo condenaran a cadena perpetua.