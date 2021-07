Personas con mascarillas en Puerto Príncipe, capital de Haití. | Fuente: AFP

Una delegación de Estados Unidos llegará este domingo a Puerto Príncipe para, según medios locales, mantener reuniones con los tres políticos que se disputan el poder en el país tras el asesinato del presidente Jovenel Moise.



Una fuente diplomática confirmó a Efe el viaje de la delegación estadounidense, pero no aclaró su agenda ni si tiene previsto reunirse con el primer ministro interino, Claude Joseph, ni con los dos hombres que le disputan el poder, el senador Joseph Lambert y el primer ministro designado, Ariel Henry.



Según medios locales, está previsto que la delegación se encuentre por separado con Joseph, quien está en el poder desde el magnicidio, perpetrado el pasado miércoles, y con los otros dos hombres que también afirman que son los encargados legítimos para dirigir Haití.



Uno de ellos es el jefe del Senado, Joseph Lambert, quien en un desafío a la autoridad de Claude Joseph el pasado viernes fue designado presidente interino de Haití por parte de los ocho senadores que están en activo, en una Cámara Alta que no cuenta con quorum desde enero de 2020 debido al aplazamiento de las elecciones de 2019.



Sin embargo, Lambert anunció este sábado el aplazamiento de la ceremonia de investidura que había programado para ese día, debido a que no todos sus pares se presentaron.



El Gobierno de Claude Joseph, quien ha recibido el respaldo expreso de Naciones Unidas y de Estados Unidos, no ha reaccionado al nombramiento de Lambert como presidente interino.



El tercer político que ha reclamado para sí el derecho de ejercer el poder después de la muerte de Moise es Ariel Henry.



Henry fue designado primer ministro por Moise en un decreto firmado el pasado 5 de julio, día y medio antes de su asesinato, pero no llegó a ser investido en el cargo debido a la muerte del mandatario.



El Gobierno de Estados Unidos también ha anunciado que enviará a Haití a equipos de investigación del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) para colaborar en las investigaciones del asesinato.

EFE

