Joe Biden fue inoculado en la Casa Blanca. | Fuente: AFP

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 79 años, recibió la segunda dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19, un día después de que el regulador sanitario estadounidense la autorizara para mayores de 50 años.

Tras dar un discurso en la Casa Blanca sobre el estado de la pandemia, el mandatario se sentó en una silla al lado del atril presidencial, se remangó la manga izquierda de la camisa y fue vacunado por una enfermera, mientras los periodistas le lanzaban preguntas sobre la invasión rusa de Ucrania.

Joe Biden, quien se aplicó su primer refuerzo hace ya seis meses, afirmó que el pinchazo no le "dolió ni un poco".

Minutos antes de vacunarse, Joe Biden anunció el lanzamiento de una página web en la que los ciudadanos pueden buscar lugares para vacunarse, hacerse pruebas de la COVID-19 y adquirir mascarillas de calidad, y pidió a la población aplicarse las dosis de refuerzo.

"Los refuerzos son vitales para tener un nivel de protección adicional. Por eso hoy me aplico la segunda dosis de refuerzo. Si usted no ha recibido el primer refuerzo, no espere, por favor. Hágalo hoy", expresó el mandatario.

Aumento de presupuesto

Además, urgió al Congreso aprobar su proyecto de presupuesto para garantizar que el Gobierno pueda seguir adquiriendo vacunas y medicamentos contra la COVID-19.

"Congreso, necesitamos financiación adicional ahora. No podemos esperar a que nos encontremos en medio de otra ola para actuar. Será demasiado tarde", expresó.

La Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU. (FDA, en inglés) autorizó este martes la segunda dosis de refuerzo de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer/BioNTech y de Moderna para los mayores de 50 años y algunos inmunodeprimidos.

La segunda vacuna de refuerzo puede comenzar a administrarse cuatro meses después de la primera. (EFE)



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: