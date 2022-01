Los tests PCR en Nueva York están tardando hasta 11 días en dar resultados | Fuente: EFE

Los laboratorios que publicitan tests rápidos PCR de COVID-19 por toda la ciudad y el estado de Nueva York tardan hasta 11 días en dar los resultados, tanto que la fiscal de Nueva York ordenó este martes que dejen de emitir publicad engañosa que promete resultados en 24 o 48 horas.



Es la quinta vez en que la fiscal Letitia James envía mensajes de advertencia a distintas compañías que realizan tests rápidos, al recibir quejas de que dos de ellas -EZ Test NY y Keep Health Safe- están tardando siete días, y en algunos casos hasta once, en entregar los resultados de las pruebas.



James les recuerda que esto equivale a hacer "falsas promesas que no tienen medio de cumplir" en un momento en que "los porcentajes de positividad (en los tests) están disparados por el ómicron y las reuniones navideñas".



En la misma carta hecha pública por su oficina, la fiscal anima a los ciudadanos a que denuncien estos retrasos en el número de teléfono de la Oficina contra el fraude y de protección al consumidor.



El porcentaje de positividad en Nueva York ha sobrepasado el 20 % en los últimos siete días, mientras que el número de tests realizados es mayor que nunca: ayer se reportaron 51 698 positivos de los 223 153 tests registrados, pero la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, asegura que esas cifras deberían ser mucho mayores por no recoger todos los test caseros.



Efectivamente, los tests que a principios de diciembre tenían un retraso de unas horas hasta la entrega de los resultados comenzaron a registrar tardanzas conforme se acercaban las fechas de la Navidad y las colas en los puestos móviles de COVID-19 se hacían cada vez más largas a cualquier hora del día y la noche.



La fiscal comenzó el pasado 21 de diciembre a enviar estas cartas de advertencia a las compañías conforme aumentaba el número de denuncias por retraso, y desde esa fecha ya ha avisado a seis compañías de que deben explicar a sus clientes lo que "de manera realista pueden esperar con respecto a sus resultados".



Los tests callejeros de COVID-19 son en casi todos los casos totalmente gratuitos para los ciudadanos y hasta los turistas, estando su coste asumido por las compañías de seguros o, en caso de personas que no cuentan con un plan o póliza de salud, por el gobierno local, estatal o federal.

EFE







Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Así de claro’: ¿Cuáles son las nuevas restricciones por el avance de la variante Ómicron del coronavirus?