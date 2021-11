Un hombre recibe una dosis de la vacuna Johnson & Johnson Janssen COVID-19 de dosis única en un lanzamiento de vacuna dirigido a personas mayores en Ronda. | Fuente: AFP

Estados Unidos no planea cambiar por ahora su definición de personas vacunadas con la "pauta completa" contra la COVID-19, a pesar de haber recomendado que todos los adultos del país reciban dosis de refuerzo de Pfizer y de Moderna.



Así lo aseguró este domingo el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, dos días después de que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE.UU. dieran luz verde finalmente a la recomendación de suministrar esas terceras dosis de las vacunas.



"Queremos seguir la ciencia, y ahora mismo, si miramos los datos que tenemos, nuestra definición de alguien vacunado con la pauta completa es quien tiene las dos dosis originales de Pfizer y Moderna, y una sola dosis de Johnson&Johnson (Janssen)", dijo Fauci en una entrevista con ABC News.



Esa definición será también la que se aplique a los viajeros internacionales que quieran volar a Estados Unidos: según la página web de los CDC, por ahora se mantienen los criterios de que las personas vacunadas con la pauta completa contra la COVID-19 son los que han recibido las dosis recomendadas originalmente para cada vacuna aceptada en el país.



Confusión sobre tercera dosis

Fauci intentó zanjar así la confusión que se había generado en el país tras la recomendación del viernes de los CDC de administrar dosis de refuerzo de Pfizer y Moderna seis meses después del último pinchazo con esas vacunas contra la COVID-19, y de la de octubre que pedía a los inmunizados con Johnson&Johnson ponerse una segunda dosis.



Los gobernadores de Connecticut y Nuevo México han advertido que no considerarán a una persona oficialmente vacunada con la pauta completa si no se ha puesto la dosis de refuerzo, pero Fauci insistió en que la Casa Blanca no tiene por ahora planes de cambiar esa definición a nivel nacional.



Eso no significa que no sea importante ponerse la dosis de refuerzo para evitar que la protección contra la COVID-19 y sus variantes decaiga, matizó Fauci, quien confió en que ahora que esa medida se ha recomendado para todos los adultos y no solo para algunos, haya menos "confusión" al respecto.



"Ya no hay ambigüedad sobre (quién debe ponérsela), y realmente esperamos que la gente use esta herramienta tan importante para optimizar su protección", subrayó.

59 % de estadounidenses con pauta completa

El asesor científico del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confió en que esa dosis de refuerzo "aumente la duración" de la protección contra la COVID-19 "para que no necesariamente haga falta ponerse otra cada seis meses o un año".



"Mi esperanza como inmunólogo, como experto en enfermedades infecciosas, es que la maduración de la respuesta, aumentando su fuerza y poder, vaya seguida de una mayor durabilidad. En eso confío. Si no ocurre, actuaremos en consecuencia", dijo Fauci.



El 59 % de los estadounidenses están vacunados con la pauta completa, sin incluir las dosis de refuerzo, que han recibido hasta ahora el 17,6 % de los que ya tenían las vacunas anteriores, según los CDC.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La pandemia trajo consigo el uso a nivel mundial de mascarillas descartables, por ejemplo, por lo que la cantidad de residuos contaminantes terminaron en el océano, lo que ha provocado un incremento en la contaminación. Más de 28 toneladas de residuos se mantienen en el mar.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.