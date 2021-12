EEUU bate récord de nuevos casos de covid en un día | Fuente: EFE

Estados Unidos batió el miércoles el récord de nuevos casos de COVID-19 en un día desde el inicio de la pandemia, con 488 000 infectados registrados durante esa jornada, según la cuenta que lleva a cabo el diario The New York Times.



Cabe mencionar, sin embargo, que las cifras del Times todavía no han sido confirmadas por el ente oficial, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, en inglés) del Gobierno estadounidense, cuyos datos más recientes son los del martes 28 de diciembre.



Según las cifras del rotativo neoyorquino, los 488 000 nuevos casos registrados el miércoles son casi el doble de los identificados durante las peores jornadas del invierno pasado, y el Times alertó de que esta cifra puede ser aún más alta porque durante el período de Navidad ha bajado sustancialmente la cantidad de test realizados.



De acuerdo con la cuenta que lleva a cabo el diario, el miércoles también se registró otro récord: el del promedio semanal de nuevos casos más alto desde el inicio de la pandemia, con 301 000 infectados de media por jornada durante los siete días que fueron del jueves 23 de diciembre al miércoles 29.



Por su parte, los datos más recientes de los CDC, correspondientes al martes 28 de diciembre, indican que se identificaron 431 000 nuevos casos de COVID-19, con una media semanal de 277 000 nuevos casos por jornada.



El miércoles, el epidemiólogo principal del Gobierno que preside Joe Biden, Anthony Fauci, expresó su confianza en que en pocos meses la pandemia alcance una "transición" que desemboque en la convivencia con el virus pero manteniéndolo bajo "control".



Así, el objetivo es que la COVID-19 siga ahí, pero sin "perturbar" la sociedad o la economía como lo ha hecho hasta ahora



La variante ómicron del coronavirus se sigue extendiendo por Estados Unidos, aunque las autoridades insisten en que es menos severa que la delta y defienden que se reduzcan los periodos de aislamiento.

