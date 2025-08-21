Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 21 de agosto | (San Pío X) - "El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren"
EP 1054 • 12:03
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

EE.UU. suspende visas de trabajo para conductores extranjeros de camiones

EE.UU. suspende visas de trabajo para conductores extranjeros de camiones
EE.UU. suspende visas de trabajo para conductores extranjeros de camiones | Fotógrafo: Foto de Quintin Gellar en Pexels.com
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El secretario de Estado, Marco Rubio, no dio estadísticas sobre accidentes o trabajadores extranjeros en este sector y agregó que la nueva medida tendrá efecto inmediato.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Estados Unidos decidió este jueves suspender la emisión de visas de trabajo a extranjeros que aspiren a trabajar como conductores de camiones comerciales por considerar que "ponen en peligro" la vida de ciudadanos y el trabajo de camioneros locales.

"El creciente número de conductores extranjeros que operan camiones con remolque de gran tamaño en las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses y socava el sustento de los camioneros estadounidenses", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en su cuenta de X al anunciar la nueva medida.

Rubio no dio estadísticas sobre accidentes o trabajadores extranjeros en este sector y agregó que la nueva medida tendrá efecto inmediato.

La medida fue anunciada pocos días después del arresto del camionero originario de la India Harjinder Singh, acusado de tres cargos de homicidio luego de un accidente al girar en U en una zona no autorizada en una autopista de Florida el sábado pasado.

Simpatizantes del Gobierno de Donald Trump utilizaron el hecho para criticar a la oposición porque el camionero indocumentado habría conseguido su licencia en California, estado gobernado por Gavin Newson, el demócrata crítico del actual mandatario estadounidense, que se perfila como rival electoral para 2028.

Además, la Administración Trump confirmó este jueves que está verificando a más de 55 millones de personas con visados estadounidenses válidos, en busca de posibles infracciones que podrían resultar en la anulación de los documentos y la deportación de EE.UU. EFE

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
visa

Más sobre Estados Unidos

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA