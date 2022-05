Tiroteo en Los Ángeles | Fuente: Twitter @Terible1biker57

Al menos una persona fue asesinada y otras cinco resultaron heridas este domingo en un tiroteo en una iglesia a las afueras de Los Ángeles (California, EE.UU.), informaron las autoridades.



La Policía arrestó al presunto autor del tiroteo, que disparó contra varias personas en una iglesia presbiteriana en Laguna Woods, al sureste de Los Ángeles.



El alguacil del condado de Orange informó en Twitter que una persona falleció en el lugar de los hechos, mientras que otras cuatro están heridas de gravedad en el hospital y una quinta tiene heridas menores.



"Estamos trabajando para tener información lo más rápido posible", explicó la Policía.



El sábado, un joven blanco fuertemente armado irrumpió en un supermercado de Búfalo (Nueva York) y disparó indiscriminadamente matando a diez personas e hiriendo a otras tres, en su mayoría afroamericanos. | Fuente: AFP

Ataque en Nueva York

El sábado, un joven blanco fuertemente armado irrumpió en un supermercado de Búfalo (Nueva York) y disparó indiscriminadamente matando a diez personas e hiriendo a otras tres, en su mayoría negras.



El atacante llevaba puesto un casco militar con una cámara que estaba transmitiendo en vivo la acción en la plataforma Twitch.



La agencia federal FBI informó que investiga el ataque "como un crimen de odio y un caso de extremismo violento por motivos raciales".



Tras ese tiroteo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo este domingo un llamamiento a "trabajar juntos" para enfrentar el "odio".

(Con información de EFE)

