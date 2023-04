El acceso a la Casa Blanca estuvo restringido durante el breve periodo que tardaron los agentes en reunir al niño con sus padres. | Fuente: AFP

Un niño consiguió este martes atravesar la valla que rodea la Casa Blanca y se coló gateando en los jardines del recinto presidencial de Estados Unidos, informó a EFE el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Gugliemli.



Según ese portavoz, el "curioso" visitante pudo entrar "brevemente" en los jardines de la mansión, donde en ese momento estaba el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.



Enseguida, varios agentes del Servicio Secreto, que se encargan de la seguridad en la Casa Blanca, fueron a recoger al pequeño y lo llevaron junto a sus padres, que estaban esperando en la avenida Pensilvania, la calle que está justo enfrente del recinto.



El acceso a la Casa Blanca estuvo restringido durante el breve periodo que tardaron los agentes en reunir al niño con sus padres.



¿Burla a la seguridad?

Aunque el Servicio Secreto no lo confirmó, puede que esta sea la primera vez que alguien logra entrar sin permiso en el recinto de la Casa Blanca desde que se aumentó la altura de la verja, que ahora mide unos cuatro metros.



El Servicio Secreto decidió aumentar la altura de la verja después de que varios individuos lograran entrar sin permiso en el recinto.



Uno de los casos más sonados fue el de Omar González, un exmilitar que en septiembre de 2014 saltó la verja y consiguió traspasar varias dependencias de la vivienda presidencial armado con un cuchillo.



El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, había abandonado el lugar solo unos minutos antes.



El edificio de la Casa Blanca es uno de los más protegidos del mundo: hay francotiradores en el tejado y, para entrar como periodista o visitante, es necesario tener una acreditación especial y pasar controles de seguridad similares a los de los aeropuertos.

(Con información de EFE)

