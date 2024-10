Emmanuel Macron critica a EE.UU. sin citarlo: No se puede pedir alto al fuego y dar armas a Israel

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, criticó, sin nombrarlo, a Estados Unidos al comentar que no es posible que haya países que pidan un alto al fuego en Oriente Medio, pero al mismo tiempo vendan armas a Israel.



"Si pedimos un alto al fuego (en Gaza y en el Líbano) es coherente no dar armas a Israel. Creo que los que se las suministran no pueden estar pidiendo cada día en favor de un alto al fuego como nosotros pero, al mismo, tiempo proporcionar armas", dijo este sábado Emmanuel Macron, durante la clausura de la XIX Cumbre de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) en París.



En una entrevista a France Inter, el presidente francés ya se había pronunciado a favor de que se deje de suministrar armas a Israel que sirvan para atacar la Franja de Gaza, siguiendo el ejemplo de Francia.



En su conferencia de prensa, Emmanuel Macron recordó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya apoyó en la ONU un texto en favor del alto al fuego en Oriente Medio.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ofrece una conferencia de prensa al final de la sesión de clausura de la 19ª Cumbre de la Francofonía en el Grand Palais de París, el 5 de octubre de 2024. | Fuente: AFP

El presidente francés dijo "lamentar" la opción del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de invadir por tierra el Líbano con el objetivo de combatir al milicia de Hezbulá y recordó la solidaridad francesa con el Estado hebreo.



"Somos solidarios con la seguridad de Israel y digo eso a dos días del 7 de octubre. No olvidamos. Adelanto que recibiré a las familias de rehenes (de Hamás)", anotó Emmanuel Macron.



La XIX Cumbre sirvió además para adoptar una resolución de apoyo a el Líbano respaldada por cerca de 50 jefes de Estado y de gobierno, la mayor parte de África.



El Líbano es, por sus lazos culturales al haber estado bajo la administración de Francia, miembro de pleno derecho de la Organización Internacional de la Francofonía. (Con información de EFE)