Estados Unidos descarta un veto total de entrada a ciudadanos rusos como propuso Ucrania

El mandatario volvió a enviar ayuda económica a Ucrania para enfrentar los ataques de Rusia | Fuente: AFP

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha descartado la imposición de un veto de entrada indiscriminado a ciudadanos rusos, después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, haya reclamado a sus aliados internacionales que anulen los visados de turismo.

Desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, dio orden de iniciar la invasión el 24 de febrero, las autoridades norteamericanas han restringido los viajes de casi 5.000 personas vinculadas a la órbita del Kremlin, pero no a los turistas.

Un portavoz del Departamento de Estado norteamericano ha abogado por distinguir "entre las acciones del Gobierno ruso y sus políticas en Ucrania y la población de Rusia", dando a entender que Washington no apoyará el pedido de Zelenski.

"Estados Unidos no quiere cerrar las vías de refugio y seguridad para disidentes rusos y otras personas vulnerables frente a abusos de los Derechos Humanos", ha dicho el portavoz, según la cadena de televisión CNN.

También el Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, se ha mostrado este lunes reacio a prohibir de forma masiva la entrada de rusos en la UE --"hay que ser más selectos", ha dicho--, después de que países como Estonia y Finlandia hayan reclamado más medidas al conjunto del bloque.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, solicitó el pasado 9 de agosto a todos los países de la comunidad internacional prohibir la entrada de los ciudadanos rusos a sus respectivos territorios.





El mandatario recalcó en una entrevista concedida al diario estadounidense 'The Washington Post' que las "sanciones más importantes que se pueden tomar son las de cerrar las fronteras" a los rusos. "Deben vivir en su propio mundo hasta que cambien de mentalidad", sostuvo.

"Ellos dicen que esta guerra no tiene nada que ver con ellos y que la población no es responsable, pero la población ha elegido a este Gobierno y no está luchando contra él ni contra la guerra", expresó el presidente ucraniano en esa entrevista.

Ucrania: Más de 9 mil soldados muertos por la guerra

Unos 9.000 soldados ucranianos han muerto en seis meses de invasión rusa, afirmó este lunes el comandante en jefe del ejército de Ucrania, Valery Zaluzhny, citado por la agencia Interfax.

"Cerca de 9.000 héroes han muerto", declaró el general Zaluzhny, durante una concentración pública. También agregó que los niños ucranianos requerirán atención especial pues sus padres partieron al frente y "se encontraban probablemente entre los miles de soldados que fallecieron".

Se trata de una de las pocas declaraciones de responsables ucranianos sobre pérdidas militares en esta guerra, iniciada por Rusia el pasado 24 de febrero.

(Con información de Europa Press y AFP)