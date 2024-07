Estados Unidos: hijo de Biden demanda a la cadena Fox News por emitir una miniserie que simulaba su juicio

Hunter Biden, el hijo del presidente estadounidense Joe Biden, presentó este lunes una demanda contra Fox News en un tribunal estatal de Nueva York por la emisión de una miniserie en la que se simulaba uno de sus juicios y difundía imágenes explícitas que causaron un "daño irreparable" a su reputación.



'The Trial of Hunter Biden', como se titula la pieza audiovisual que hasta abril estaba disponible en el servicio de 'streaming' de Fox, ficcionaba un proceso basado en cargos de soborno y lobby ilegal en el extranjero, delitos por los que Hunter Biden nunca ha sido acusado.



La demanda contra Fox News no es por difamación, sino por violación de la ley estatal de derechos civiles, que restringe la divulgación no consentida de imágenes y vídeos sexualmente explícitos.



Además, Hunter Biden alega que Fox sabía que las fotos y los videos privados que emitía habían sido pirateados o robados, pero los publicó de todos modos, generándole "graves trastornos emocionales, humillación y angustia mental".



"La publicación y difusión ilícita de las imágenes íntimas por parte de Fox no se hizo con un fin público legítimo, ya que la miniserie no informa con precisión sobre hechos de interés periodístico, sino que es un juicio ficticio de un caso inexistente contra el señor Biden", reza el texto legal.



Aunque la miniserie fue retirada hace tres meses por las amenazas del equipo legal de Hunter Biden, los abogados del hijo del presidente de Estados Unidos argumentan que aún figura en plataformas de 'streaming' de terceros y que se conservan extractos promocionales.



Así, solicitan ordenar a Fox News "retirar, suprimir y borrar cualquier publicación de una imagen íntima del señor Biden y destruir permanentemente cualquier video" de este carácter que se encuentre bajo su "posesión, custodia o control"; así como una indemnización por daños punitivos no especificada.

La respuesta de Fox News

Tras conocerse la demanda, un portavoz de Fox News remitió un comunicado a medios estadounidenses asegurando que esta querella está "motivada plenamente por razones políticas y carece de fundamento".



La demanda tiene su origen en un programa de 'streaming' de 2022 del que el señor Biden "no se quejó hasta que envió una carta a finales de abril de 2024", asegura la cadena.



La miniserie fue retirada a los pocos días, "en un exceso de precaución", pero Hunter Biden es "una figura pública que ha sido objeto de múltiples investigaciones y ahora es un delincuente convicto", continúa el comunicado, añadiendo que darán batalla en los tribunales.



Hunter Biden fue declarado culpable en junio de mentir sobre su consumo de drogas para comprar una pistola y de posesión ilegal de un arma de fuego tras un juicio celebrado en Delaware.



También será juzgado en California el 5 de septiembre por presuntamente no pagar 1,4 millones de dólares en impuestos entre 2016 y 2019.

EFE