Estados Unidos: inmigrantes en la frontera de México sienten temor por la futura política migratoria

Tras el debate presidencial en Estados Unidos, inmigrantes que se encuentran en la frontera con México lamentaron que Joe Biden no haya podido responder las preguntas relacionadas a la inmigración.

Inmigrantes varados en la fronteriza Ciudad Juárez (México), quienes esperan cita para pedir asilo en Estados Unidos, compartieron con la Agencia de Noticias EFE sentirse frustrados porque en el debate presidencial realizado el pasado jueves 27 de junio no se ofreció ninguna solución clara al tema migratorio.



Además, señalaron que se sienten temerosos ante el posible triunfo de Donald Trump por su discurso antiinmigrante y lo calificaron de “racista”, mientras que vieron más posibilidades de poder entrar a Estados Unidos si Joe Biden resulta reelecto.



“No piensan en los inmigrantes, creen que siempre vamos a hacer daños"

Julián Andrés López, de Colombia, indicó que el discurso de los políticos ha criminalizado a los inmigrantes, aunque la inmensa mayoría de los extranjeros llegan a hacer que Estados Unidos sea cada vez más fuerte y productivo.



“No piensan en los inmigrantes, creen que siempre vamos a hacer daños, que vamos a delinquir, pero no todos somos iguales, sí hay personas malas, porque en todas partes las hay…los migrantes vamos a buscar un futuro a trabajar por nuestras familias”, indicó mientras espera su cita con el Gobierno estadounidense para solicitar asilo.



Kenia Patricia Arévalo es otra inmigrante de El Salvador que está esperando poder solicitar formalmente la entrada a EE.UU. a través de la aplicación CBP One.



“Son ataques entre ellos, pero al menos a nosotros los migrantes nos favorece más que siga Biden a que llegue a quedar Donald Trump porque es un poco racista, no entiendo el porqué no quiere a los inmigrantes si somos los que llegamos a sudar la camisa allá para poder sacar los trabajos pesados que los norteamericanos no pueden hacer”, dijo.