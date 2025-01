Miguel Rodríguez Mackay cuestiona medidas antimigratorias de Donald Trump: "No puede atropellar derechos intrínsecos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una de las prioridades del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos es la expulsión de ciudadanos con situación migratoria irregular. En su primer discurso tras asumir el cargo, el republicano prometió firmar múltiples decretos para declarar en emergencia nacional la frontera con México, bloquear el ingreso de migrantes y deportar a "millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron".

Para el excanciller Miguel Rodríguez Mackay, el escenario para los migrantes se va a recrudecer, sin embargo, no prevé que la gestión Trump logre deportar a los cerca de 11 millones de extranjeros indocumentados en territorio estadounidense.

En esa línea, en diálogo con RPP, el internacionalista consideró que, pese a firmar una orden ejecutiva que niega la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados, Trump no puede eliminar "un derecho intrínseco".

"Él tiene, es verdad, ese poder para hacer lo que él quiera, pero hay cosas que él tiene que comprender, que su gobierno terminará en cuatro años y no puede atropellar derechos intrínsecos. La atención, el interés superior del niño es en Estados Unidos, en el Perú, en Marte, en todas partes", mencionó.

Ante ello, frente a un escenario de deportación masiva, consideró que la situación de los peruanos ilegales en EE. UU. es de "orfandad", pues, según su perspectiva, quienes acuden a los consulados temen que desde la propia embajada peruana se reporte su estado irregular en el país ante las autoridades norteamericanas.

"Nuestros peruanos en el exterior, como siempre, (están) en orfandad. No van al consulado porque piensan que les va a tirar dedo ante Migraciones y no se acercan. Esa es una realidad. Nuestros consulados todavía no saben trabajar de la manera así, pegado al latino, al peruano, para que se acerque a su misión y pueda encontrar un nivel de protección", refirió.

Trump contra China

Asimismo, dijo que la decisión de Trump de retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) responde a una actitud "reactiva" del mandatario y sus previos desacuerdos con el titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y un supuesto acercamiento de la organización con China.

"Todo aquello que tenga una vinculación directa o indirecta fuerte, casi de encamotarse con China, (Trump) les pone la cruz. Tenemos que mirarlo desde las relaciones internacionales, desde esa perspectiva. Y por supuesto que eso no es bueno para Estados Unidos ni para nadie", mencionó.

Para Mackay, esta postura en Trump también se evidenció cuando se refirió a la gestión del Canal de Panamá en su primer discurso, en el que prometió "recuperarlo" tras afirmar que "no se lo dieron a China".

"Para Donald Trump no es importante Panamá como Panamá, no, es China. China usa el mayor número de embarcaciones de uno y otro lado del canal. Es el mayor usuario. ¿Qué hace Estados Unidos? Como lo dijimos en una columnita hace poco: le baja la llanta", apuntó.

"No hay estrategia" en viaje de Perú a FEM

Por otro lado, con la visita de la misión peruana a Davos para participar del Foro Económico Mundial, encabezada por la presidenta Dina Boluarte, Rodríguez consideró que este viaje tendrá "poco éxito".

"Lo de siempre, no hay estrategia. Yo creo que es un viaje que no nos va a reportar lo que sí quisiéramos que sea para el país. Lamentablemente, no miramos el viaje a Davos como otros viajes con visión de estado holística y con perspectiva", comentó.