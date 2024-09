Es una "contradicción" del Congreso el rechazo del viaje de Dina Boluarte a EE.UU., dice excanciller Rodríguez Mckay

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Miguel Ángel Rodríguez Mackay: "El Perú tiene que tener vida internacional"

El excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay lamentó que el Perú se perderá una "reunión ecuménica" de líderes de Estado en el marco de las Naciones Unidas y, por lo tanto, su proyección internacional. | Fuente: RPP

El excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay señaló este jueves su desacuerdo con la decisión del Congreso de la República de rechazar el permiso del viaje de la presidenta Dina Boluarte a los Estados Unidos para participar en la Semana de Alto Nivel del 79 Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, afirmó que su primera impresión por la decisión del Pleno es "de pesar" porque el Perú se perderá una "reunión ecuménica" de líderes de Estado en el marco de las Naciones Unidas y, por lo tanto, su proyección internacional.

"Los Estados tienen vida interna y vida internacional, decía Alberto Ulloa Sotomayor, el más grande internacionalista que ha producido la patria y excanciller de la República. Las dos están ultra relacionadas, son concomitantes. No podemos dejar de mirar el mundo. Entonces, la negación del Congreso de la República que respeto, pero no estoy de acuerdo con ella (...) nos perdemos de estar en una reunión ecuménica de las grandes ligas cuando se ven asuntos de planeta y asuntos que los Estados aprovechan para desarrollar en el marco de las Naciones Unidas", dijo.

Dina Boluarte perdería reuniones bilaterales

Miguel Ángel Rodríguez Mackay recordó que los próximos días 22, 23, 24 y 25 de septiembre se reunirán en Nueva York diversos jefes de Estado o jefes de Gobierno y también ministros. Afirmó que con motivo de esa Semana de Alto Nivel del Septuagésimo Noveno Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se producirán reuniones bilaterales.

En ese sentido, manifestó tener información de que la Cancillería venía preparando encuentros de este tipo entre la mandataria Dina Boluarte con algunos otros jefes de Estado.

"La política exterior del Estado tiene una parte en la que se guarda mucha discreción hasta el momento adecuado", precisó como respuesta de porqué el Gobierno no informó de estas reuniones bilaterales al Congreso. "Seguramente no lo dijeron porque creyeron importante primero el sustrato de la verdadera agenda que va a hacer la presidenta. Yo no estoy defendiendo a la presidenta. Yo aquí vengo a decir que el Perú debe tener vida internacional", agregó Miguel Ángel Rodríguez Mackay.

"¿Para qué tenemos en dos semanas más o en cuatro semanas más la APEC? ¿Para qué estamos trabajando si queremos incorporarnos a la OCDE? Los organismos y las organizaciones internacionales aterrizan a Nueva York en esta semana presidencial para los contactos, las integraciones. Entonces, ¿no te parece una contradicción?", añadió.

"Incongruencia del Congreso"

Para Miguel Ángel Rodríguez Mackay la persona que debe reemplazar a la mandataria Dina Boluarte en la asamblea de la ONU es el canciller Elmer Schialer, ya que personifica jurídicamente al Estado, ya que es el jefe de la diplomacia peruana.

"Mira la incongruencia del Congreso (...) si le aprobaron a la presidenta la posibilidad para que pueda hacer esta figura medio extraña de conducir el país desde fuera de manera remota y en estos momentos sabemos que de los más de 200 incendios han quedado 38 y seguramente para la próxima semana serán menos. Entonces, no estamos mirando el tema de Estado, no vemos la política de Estado (...) ¿qué prosperan? Las visiones partidocráticas, cálculos, y no estamos mirando la prospectiva de lo que el Perú quiere", dijo.