Al menos un muerto, dos desaparecidos y decenas de heridos tras explosión en una planta siderúrgica en Pensilvania [VIDEO]

| Fuente: Unsplush/Referencial
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La planta afectada se dedica a convertir carbón en coque, un tipo de combustible que se utiliza en la industria siderúrgica y en procesos químicos. Las autoridades y servicios de emergencia de Clairton, Pensilvania, trabajan en el rescate de trabajadores y monitoreo de la calidad del aire en la zona.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una gran explosión sacudió este lunes una planta de la compañía United States Steel Corporation (US Steel) en Clairton, Pensilvania y dejó un saldo de al menos una persona fallecida, dos desaparecidas y decenas de heridos. 

El incidente ocurrió poco antes de las 11 de la mañana en una "sala de inversión" de la "batería 13/15", un área crítica que regula el proceso de coquización (calentamiento a altas temperaturas) del carbón para la fabricación de acero, según fuentes citadas por KDKA-TV, la cadena de radio de la CBS en Pittsburgh, Pensilvania.

Los servicios de emergencia del condado de Allegheny respondieron de inmediato, desplegando equipos de rescate para liberar a trabajadores atrapados bajo los escombros.

La explosión fue descrita por un trabajador como un estruendo similar al choque de dos trenes y fue captada por una cámara en vivo del proyecto Breathe Project. En las imágenes se ve una gran columna de humo emanando de la planta tras el estallido.

El sindicato United Steelworkers (USW) confirmó que varios trabajadores están recibiendo atención médica debido a las lesiones sufridas. 

Según Allegheny Health Network, al menos siete personas fueron hospitalizadas: cinco en el Hospital Jefferson, una en el Hospital General Allegheny (centro de traumatología de nivel uno) y otra en el Hospital Forbes (centro de traumatología de nivel dos).

Por su parte, la aseguradora médica UPMC informó que dos pacientes fueron trasladados al Hospital Mercy.  La gravedad de las lesiones aún no ha sido precisada por las autoridades.  

Medidas de seguridad y calidad del aire en Clairton

El Departamento de Salud del Condado de Allegheny recomendó a los residentes dentro de un radio de un kilómetro y medio de la planta permanecer en el interior, cerrar puertas y ventanas, y configurar los sistemas de ventilación para recircular el aire, evitando actividades que introduzcan aire exterior.

Los monitores de calidad del aire no han detectado niveles de partículas PM2.5 ni dióxido de azufre (SO2) por encima de los estándares federales, según un comunicado del departamento.  

La instalación de Clairton, ubicada a lo largo del río Monongahela, es la mayor planta de coquización de Norteamérica, un componente esencial en la producción de acero.  Se trata de una instalación clave en la industria siderúrgica estadounidense.

Las autoridades aún no han determinado la causa del incidente, pero se espera que las investigaciones en curso brinden claridad en los próximos días.  

