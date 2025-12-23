Lula da Silva se declara "amigo" de Donald Trump y minimiza el impacto de los aranceles contra Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se declaró este martes "amigo" de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y minimizó el impacto de los aranceles que el dirigente republicano impuso sobre Brasil y que luego rebajó.

"Incluso la imposición de aranceles que Estados Unidos aplicó a Brasil terminó siendo irrelevante. Cuando muchos pensaban que Trump y yo íbamos a entrar en guerra, acabamos haciéndonos amigos", dijo Lula en un acto oficial en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno, en Brasilia.

El líder progresista incluyó la reconducción de la relación bilateral entre Brasil y EE.UU. dentro del, a su juicio, grupo de noticias positivas del cierre de fin de año.

A nivel doméstico, el mandatario aplaudió la caída paulatina de la inflación, hoy en el 4,46 % interanual, es decir, por debajo del techo de la meta para este año.

"Tenemos que creer siempre y no desistir jamás. Hay que luchar todo el santo día y nunca desistir", subrayó en el evento, en el que firmó un decreto para reconocer la música gospel como una manifestación cultural nacional.

Historia de la crisis arancelaria entre Brasil y EE.UU.

Brasil y EE.UU. vivieron una crisis inédita a mediados de este año, cuando Trump anunció tarifas aduaneras del 50 % sobre las importaciones brasileñas en represalia por el juicio que condujo al expresidente Jair Bolsonaro, aliado del republicano, a una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

La ofensiva de la Administración Trump se completó con la puesta en marcha de investigaciones sobre supuestos abusos comerciales por parte de Brasil, sanciones al juez que supervisó el proceso de Bolsonaro y la revocación de visados de altos funcionarios brasileños.

Sin embargo, todo cambió a partir del fugaz encuentro que mantuvieron Trump y Lula en los pasillos de la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre pasado, en Nueva York.

Desde entonces, se retomó el diálogo al más alto nivel, los dos mandatarios han hablado ya varias veces por teléfono y hasta se reunieron en persona el pasado 26 de octubre, en Kuala Lumpur.

Fruto de esas negociaciones aún en curso, Estados Unidos rebajó o eliminó los aranceles sobre parte de los productos brasileños y retiró las sanciones contra el instructor del caso Bolsonaro.

Ambos líderes acordaron además realizar visitas oficiales a Brasilia y Washington, respectivamente, en una fecha aún por determinar.