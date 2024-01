Formulario I-94 de Estados Unidos: ¿quiénes deberán tramitar este permiso de ingreso al país?

Dependiendo de la vía por la que busques ingresar al territorio norteamericano, se definirá si debes realizar el formulario por tu cuenta.

El Formulario I-94 es un documento que se registra en la entrada y salida de Estados Unidos. El permiso se adjunta junto al pasaporte e indica la fecha de ingreso y el día límite hasta el que se puede estar en la Unión Americana.

Según Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), todos los visitantes necesitan llenar el I-94 al llegar al país, con excepción de los ciudadanos americanos, extranjeros residentes que regresan, extranjeros con visas de inmigrante y la mayoría de los ciudadanos canadienses de visita o en tránsito.

En esta nota te contamos más detalles sobre el trámite de este permiso.

¿Quiénes deben llenar el Formulario I-94?

Para las personas que viajan por mar o aire, el permiso está registrado por la empresa de transporte por lo que el pasajero no deberá llenar ningún documento. La situación es distinta para los que ingresan por vía terrestre. Para los que entren por tierra, y sea 25 millas (aprox. 40 km) más allá de la frontera o se queden más de 30 días, será necesario que soliciten y llenen el permiso.

Estas personas pueden sacar el permiso hasta 7 días antes de su entrada al país mediante este enlace, o en la aplicación CBP One. De esta modo, tomará menos tiempo en el proceso de admisión en un puerto de entrada. Cabe desatacar que el costo de solicitud y llenado del Formulario I-94 es de U$D 6.

Pasos para tramitar el I-94

Para iniciar el trámite, deberá contar con ¿ pasaporte y visa vigentes. Luego, debe ingresar al sitio web y seleccionar “Apply for new I-94” y “Apply now”; ahí, indique su forma de entrada a Estados Unidos, la página sólo permitirá continuar con el proceso si tu ingreso es vía terrestre.

Ahora rellenará con sus datos como nombre completo, fecha de nacimiento, género, el número de pasaporte y de visa (se encuentra en la parte trasera de la tarjeta) y dirección donde se hospedará en Estados Unidos. El sistema generará una solicitud del Formulario I-94 y pedirá que pague U$D 6 via online. Si no realiza el pago inmediatamente, el sistema borrará su formulario al cerrar la pestaña del navegador. La página web es fácil de usar y el pago puede hacerse con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, débito directo o por medio de PayPal. Tras completar el trámite, se proporcionará un recibo que presentará en su llegada a los Estados Unidos, junto con su pasaporte y visa.

En caso de que no adelantes el proceso del permiso I-94, tendrás que realizarlo al llegar a un puerto terrestre, brindar todos tus datos personales y de contacto, pasar por una entrevista con un oficial de Aduanas y realizar el pago correspondiente.

Para finalizar el proceso, debes presentarse en un puerto de entrada terrestre dentro de los siete días siguientes a su petición. En caso no se presente o el oficial no emita el formulario, no hay opción a reembolso. Si no te presentas dentro de los siete días o el oficial no te emite al final un I-94, no hay reembolsos.

En el puerto de entrada terrestre, deberá presentar sus datos biométricos y ser entrevistado por un oficial de CBP, con el tiene que estar preparado para presentar evidencia de residencia, empleo y planes de viaje. El oficial determinará cuántos días puedes quedarse en Estados Unidos y lo marcará en su permiso I-94. Debes salir el mismo día o antes de la fecha indicada, caso contrario, acumulará presencia ilegal.