Hugo de Zela sobre ataques de EE.UU. a embarcaciones: "Es un esfuerzo en la lucha contra el narcotráfico"

El Canciller manifestó que tanto Perú como USA tienen una misma posición en contra de este problema que afecta a la región.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, afirmó este miércoles que las operaciones de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico Oriental, en las que han sido hundidas al menos 21 lanchas, representan un esfuerzo de la lucha contra el narcotráfico.

"Se han disparado contra lanchas que precisamente estaban transportando droga ha ocurrido en aguas internacionales, no ha ocurrido en aguas pertenecientes a ningún país, por tanto lo vemos como un esfuerzo de lucha contra el narcotráfico", sostuvo el Canciller ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

De Zela afirmó que Estados Unidos no le ha pedido apoyo a Perú para su estrategia contra este problema; sin embargo, reiteró que ambos países tienen una posición en común al respecto.

"Lo que ha habido es un muy buen deseo, entre los dos países, de colaborar y asumir este problema como uno en conjunto y de trabajarlo de manera coordinada. Tenemos una posición común en el sentido de que el narcotráfico es un peligro para la región y que hay que hacer esfuerzos en conjunto", sostuvo.

Para el Canciller, "es indispensable" que los países del continente tengan también mecanismos de coordinación para tener alertas tempranas sobre las rutas del narcotráfico y poder detener a transportistas de droga.

"Mientras esto ocurra en aguas internacionales y se trate de tráfico de drogas, nosotros creemos que esas personas que están cometiendo tráfico de drogas tienen que estar detenidas", indicó.