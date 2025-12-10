Delegación de EE.UU. llegó al Perú para contribuir en la elaboración de un "plan peruano de lucha contra la delincuencia"

Hugo de Zela, ministro de Relaciones Exteriores, resaltó que una delegación extranjera llegó a Lima para hacer un diagnóstico de la situación de la delincuencia en el Perú y brindar recomendaciones.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, confirmó que una delegación interagencial de los Estados Unidos llegó a Lima a solicitud del presidente José Jerí para llevar a cabo una semana de reuniones consultivas con el Poder Ejecutivo del Perú y con oficinas del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa.

"Esa delegación acaba de llegar ayer. La primera reunión ha tenido lugar el día de hoy y lo que se ha hecho es un intercambio de carácter general sobre la situación de lucha contra la delincuencia en el Perú. Tengo entendido que esa delegación va a estar en Lima aproximadamente una semana, diez días, y ellos tienen planeada una serie de reuniones con distintos sectores del Estado para recibir información de cuál es la situación de la delincuencia en el Perú", apuntó en diálogo con la Asociación de Prensa Extranjera.

"Lo que se les ha pedido a ellos específicamente son dos cosas. Una es que hagan un diagnóstico de la situación; es decir, que nos ayuden a tener una mirada diferente, desde otro ángulo, de cuál es la situación del Perú respecto a la delincuencia; y segundo, que hagan algunas recomendaciones de cómo se podría enfrentar este problema. Ambas cosas van a ser utilizadas por las autoridades peruanas correspondientes -Ministerio del Interior y Fiscalía- para formular un plan peruano de lucha contra la delincuencia. No estamos pretendiendo buscar un plan extranjero, lo que estamos haciendo es recibir insumos para la elaboración del plan peruano de lucha contra la delincuencia", agregó.

Según informó la embajada de los Estados Unidos en Lima, la delegación estadounidense está integrada por seis funcionarios y encabezada por José A. Pérez, Director de Operaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Según precisaron, sus miembros cuentan con una "amplia experiencia técnica" y en la aplicación de la ley, procedente del FBI, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), y programas de policía estatales estadounidenses.

"Esta visita de alto nivel tiene un carácter consultivo y complementa la cooperación diaria que se lleva a cabo entre el equipo interagencial de aplicación de la ley de nuestra Embajada y las autoridades peruanas. Este esfuerzo refleja la larga asociación entre nuestros dos países en materia de colaboración en seguridad", apuntaron desde la embajada.

Delegación interagencial de seguridad de EE. UU. visita Perú | Fuente: Reuters

Califica de "fructífera" reunión con secretario de Estado de EE.UU.

En otro momento, el canciller reiteró que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, realizará una visita al Perú por invitación del gobierno peruano en el primer trimestre del próximo año. En diálogo con la Asociación de Prensa Extranjera, el canciller destacó que en la reunión que tuvo con el funcionario norteamericano se realizó "una revisión en general de la relación" entre ambos países.

"Comprobamos que hay varios puntos de coincidencia en la visión que tienen ambos países sobre cómo posicionarse en la región. Entonces, las coincidencias empiezan por el hecho de que ambos países confiamos en el sistema democrático, creemos en el libre mercado, en la promoción y protección de inversiones, también tenemos una misma mirada de carácter estratégico en temas de seguridad, que tiene que ver fundamentalmente con temas como el narcotráfico, la delincuencia organizada transnacional, temas que afectan a los dos países, de diferente forma evidentemente, pero que afectan a los dos países", señaló.

El canciller peruano agregó que, en cuanto a las inversiones, Estados Unidos ha mostrado un especial interés en el tema de minerales críticos, según dijo, "para el progreso tecnológico" y para "el desarrollo tecnológico".

"Estados Unidos está en un proceso de competencia claramente en el desarrollo tecnológico con China y, en consecuencia, ellos tienen muchos deseos y mucho interés en progresar lo más rápido posible. Y el Perú, en ese sentido, es atractivo porque tiene minerales críticos", apuntó.

Por otro lado, el canciller informó que un grupo de Ingenieros de Estados Unidos y del Ejército de ese país se encuentra trabajando en la ampliación del puerto del Callao, lo cual, destacó, "implica una inversión también bastante importante". También comentó que algunas empresas norteamericanas tienen interés fundamentalmente en el tema de carreteras, "en el cual en el Perú hay una enorme necesidad".