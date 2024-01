Declaración de Impuestos en Estados Unidos: estas son las deducciones que pueden reducir tu factura

Según el Servicio de Impuestos Internos, los contribuyentes pueden detallar sus deducciones o elegir la deducción estándar.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció que la temporada de impuestos comienza el 29 de enero y concluye el 15 de abril. Este año 2024, los contribuyentes deben presentar sus declaraciones correspondientes al año fiscal 2023. Cabe resaltar que aquellos que llenen su Formulario 1040 pueden detallar sus deducciones o elegir la deducción estándar que ofrece la agencia tributaria.

Ahora bien, para quienes no conocen los tipos de deducciones que ofrece el IRS, te contamos acerca de la "deducción estándar".

Al presentar la declaración con el Formulario 1040, los contribuyentes enfrentan la elección entre detallar sus deducciones o optar por la deducción estándar, una cantidad predeterminada permitida sin preguntas.

Para el año fiscal 2023, los montos de la deducción estándar son:

U$D 13 850 para solteros o parejas que declaran por separado, menores de 65 años

U$D 20 800 para jefes de familia

U$D 27 700 para parejas que declaran en conjunto, menores de 65 años.

No espere hasta primavera para organizar sus registros de impuestos. Ciertas deducciones y créditos requieren prueba de elegibilidad para que Ud. pueda reclamarlos. Consulte este #IRStaxtip para conocer formas de prepararse para la temporada de impuestos: https://t.co/r3bDDYC4U7 — IRS en Español (@IRSenEspanol) January 19, 2024

Tasas impositivas: estrategias para el contribuyente

Las tasas impositivas para el año fiscal 2023 varían, siendo la máxima del 37% para individuos solteros con ingresos superiores a U$D 578 125 (U$D 693 750 para parejas casadas). Estratégicamente, algunos contribuyentes pueden beneficiarse detallando deducciones para reducir ingresos imponibles y enfrentar tasas impositivas más bajas.

La deducción estándar no está disponible para todos. Parejas casadas que presentan impuestos por separado y donde un cónyuge detalla deducciones, no pueden aprovecharla. Aquellos que fueron extranjeros no residentes durante el año fiscal y quienes presentan declaraciones que cubren períodos inferiores a un año, tampoco.

Si bien la deducción estándar simplifica el proceso, detallar puede resultar en reducciones fiscales más significativas. Contribuyentes pueden considerar deducciones como donaciones a organizaciones benéficas, altos intereses hipotecarios, impuestos a la propiedad o gastos médicos elevados.