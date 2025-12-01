Hijo del 'Chapo' Guzmán se declara culpable de narcotráfico en EE.UU. y confirma que secuestró a 'El Mayo' Zambada

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, se declaró culpable este lunes ante la Corte de Distrito para el Norte de Illinois de los cargos de tráfico de drogas y participación en una empresa criminal continua.

En la audiencia, el narcotraficante mexicano también confirmó haber secuestrado a Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, con el objetivo de entregarlo a Estados Unidos a cambio de beneficios judiciales.



Durante la audiencia presidida por la jueza Sharon Johnson Coleman, Guzmán López cambió su declaración inicial de "no culpable" y aceptó su responsabilidad en la supervisión del tráfico de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos.

El acuerdo de 35 páginas con la fiscalía le permitirá cooperar con las autoridades y convertirse en testigo protegido, lo que podría reducir su condena a un mínimo de 10 años de prisión. Su próxima comparecencia está programada para el 1 de junio de 2026.



El secuestro de 'El Mayo' Zambada confirmado en corte



Los fiscales estadounidenses detallaron en la audiencia cómo se produjo el secuestro de Ismael 'El Mayo' Zambada el 25 de julio de 2024.

De acuerdo a las autoridades, Guzmán López citó con engaños al veterano líder del cártel en Sinaloa, y sus hombres lo metieron a un cuarto, y luego de sacarlo por una ventana, lo esposaron, lo subieron a una camioneta para trasladarlo hasta una avioneta privada.

Ya dentro de la aeronave, 'El Mayo' fue sujetado con abrazaderas a un asiento para evitar que se liberara. Ambos llegaron a Texas, donde fueron detenidos.

Las autoridades aclararon que esta operación no fue orquestada por Estados Unidos, sino que fue iniciativa exclusiva de Guzmán López, quien no obtuvo beneficio adicional por la entrega.

Guerra interna del Cártel de Sinaloa



Joaquín y su hermano Ovidio Guzmán López, conocidos como 'Los Chapitos', lideraban una facción del Cártel de Sinaloa tras la extradición y condena a cadena perpetua de su padre en 2019. La entrega de 'El Mayo' Zambada desató una violenta guerra interna en Sinaloa entre la facción de 'Los Chapitos' y la de Los Mayos, con decenas de muertos y un repunte de la violencia en el estado.



En julio de 2025, Ovidio Guzmán López se convirtió en el primer hijo del 'Chapo' en declararse culpable de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas, también en Chicago. Como parte de su acuerdo, 17 familiares -incluida su madre Griselda López- fueron trasladados a Estados Unidos bajo protección.



Joaquín 'El Chapo' Guzmán, exlíder histórico del Cártel de Sinaloa, cumple cadena perpetua en Estados Unidos desde 2019 tras ser condenado por introducir toneladas de cocaína y otras drogas durante más de 25 años.