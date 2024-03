Joe Biden y Donald Trump encienden el debate político con miras a las elecciones presidenciales: ¿qué se dijeron?

El último jueves fue un día clave de cara a las próximas elecciones presenciales en EE.UU., las cuales están previstas para el próximo 5 de noviembre. Aquel día, el actual presidente norteamericano, Joe Biden, se presentó ante el Congreso de su país para el discurso anual sobre el Estado de la Unión, el último que dará en su gestión gubernamental.

Ese mismo día, al momento en que Biden se dirigía a sus simpatizantes y opositores en la Cámara de Representantes -quienes respondían con aplausos entusiastas, vítores estridentes, y también abucheos ensordecedores-, su virtual contendor electoral, Donald Trump, comentaba en vivo su discurso, entre mofas y críticas.

De ese modo, quedó encendido el debate que, en los próximos 8 meses, determinará si Biden se reelige para un periodo sucesivo o si Trump retorna a la Casa Blanca.

El discurso de Biden

En un discurso que demoró poco más de una hora, Biden enfiló contra Trump, aunque nunca pronunció su nombre. No obstante, lo aludió hasta 13 veces llamándolo "mi antecesor". Uno de los temas centrales de sus críticas fue el tema migratorio.

“A diferencia de mi antecesor, sé quiénes somos como estadounidenses. Somos la única nación del mundo con un corazón y un alma que emana de lo viejo y de lo nuevo”, señaló.

“No demonizaré a los inmigrantes diciendo que envenenan la sangre de nuestro país. No voy a separar familias. No voy a impedir a personas que entren al país en virtud de su fe (...) Esto es Estados Unidos. Todos venimos de alguna parte, pero todos somos estadounidenses. Podemos pelear por la frontera o podemos arreglarla. Estoy preparado para arreglarla”, indicó.

No obstante, tuvo un traspié cuando la congresista republicana Marjorie Taylor Greene lo acusó de ignorar el asesinato de Laken Riley, una estudiante de enfermería de Georgia, a manos de quien sería un inmigrante venezolano indocumentado.

Biden pronunció mal el nombre de la víctima llamándola "Lincoln" Riley, y señaló como el responsable del crimen a un "ilegal", un término muy criticado por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes.

Asimismo, el mandatario pidió a sus opositores que apoyen la legislación de inmigración bipartidista aprobada por el Senado. Además, acusó a Trump de "jugar a la política" al oponerse al proyecto para ganar réditos políticos.

Por otro lado, habló sobre la gestión de su gobierno en el conflicto en Gaza, un tema sensible que ha dividido a sus correligionarios demócratas. En su pronunciamiento se refirió al proyecto de hacer ingresar ayuda humanitaria vía marítima y criticó a Israel por usar como "moneda de cambio" el ingreso de dichos suministros.

“Ordeno al Ejército de Estados Unidos que lidere una misión de emergencia para establecer un muelle temporal en el Mediterráneo, en la costa de Gaza, que pueda recibir grandes barcos que transportan alimentos, agua y medicinas”, señaló.

"Israel debe permitir más ayuda a Gaza y garantizar que los trabajadores humanitarios no queden atrapados en el fuego cruzado (...) A los dirigentes de Israel les digo esto: la asistencia humanitaria no puede ser una consideración secundaria ni una moneda de cambio. Proteger y salvar vidas inocentes tiene que ser una prioridad”, añadió.

Biden criticó a Donald Trump sin mencionarlo en ninguna ocasiónFuente: EFE

En el plano internacional, también se refirió a la Guerra de Ucrania y se dirigió al presidente ruso, Vladimir Putin.

“Si Estados Unidos da marcha atrás ahora, pondrá a Ucrania en riesgo. Pondrá a Europa en riesgo. Pondrá en riesgo al mundo libre, y será una invitación para otros que desean hacernos daño”, aseveró.

“Si alguien en esta sala piensa que Putin se detendrá en Ucrania, les aseguro que no lo hará. Pero Ucrania puede detener a Putin si la apoyamos y le proporcionamos las armas que necesita para defenderse (...) Mi mensaje para el presidente Putin es claro. No nos retiraremos. No cederemos, yo no cederé. La Historia nos observa”, refirió.

Asimismo, el presidente destacó que la democracia en el país estaba siendo atacada, y responsabilizó de ello a "las viejas ideas" de su contendor, a su vez que le endosó la responsabilidad del ataque al Capitolio tras las elecciones que le dieron la victoria.

"Desde el presidente Lincoln y la Guerra Civil, nunca nuestra libertad y democracia habían sido atacadas como lo están hoy (...) Este es un momento para hablar con la verdad y enterrar las mentiras. Aquí les tengo una verdad simple. No puedes amar a tu país sólo cuando ganas”, indicó.

“Los insurrectos irrumpieron en este mismo Capitolio y colocaron un puñal en la garganta de la democracia estadounidense”, puntualizó.

La respuesta de Trump

Por su parte, Donald Trump, expresidente republicano y eventual candidato a la presidencia por ese partido, a través de su plataforma Truth Social, criticaba con burlas el discurso de Biden.

"Biden está huyendo de su historial y miente como loco para tratar de escapar de la responsabilidad por la horrible devastación que él y su partido han creado", indicó.

"Continúan con las mismas políticas que están provocando que este espectáculo de terror continue", agregó.

Fueron decenas de mensajes los que escribió Trump aludiendo a Biden como "Corrupto Joe", un apelativo con el que lo ha llamado últimamente.

"Está enfadado y loco", "tiene mejor pelo delante que por detrás", "no deja de toser" o "¿quién le ha dado un beso en la mejilla con carmín?", fueron algunos de los comentarios del exmandatario.

Trump se burló del discurso del mandatario a través de su propia red socialFuente: AFP

Según Trump, el presidente ruso, Vladímir Putin, solo invadió Ucrania, "porque no tiene respeto por Biden" y consideró que ese conflicto armado "nunca habría pasado" en su administración.

"La OTAN solo se hizo fuerte, por mí. Yo conseguí que las naciones de la OTAN pagaran más", aseguró.

Asimismo, respondió a los ataques de Biden referidos al asalto al Capitolio de enero del 2021.

"Los llamados insurreccionistas de los que habla no tienen armas, solo tenían una elección manipulada", aseguró el exmandatario.

Trump aseguró también que las políticas migratorias de Biden son un "desastre" y permitirán la entrada de 5 000 inmigrantes al día. Asimismo, consideró que "la violencia de los migrantes es la peor ola de crímenes de la historia.

Vale resaltar que ese crimen está siendo utilizado por los republicanos para pedir deportaciones masivas y asegurar que las políticas de Biden aumentan la inseguridad de los estadounidenses.