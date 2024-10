Kamala Harris dice que el comportamiento de Trump "degrada" la presidencia de EE.UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, respondió este domingo a los últimos insultos contra ella por parte de su rival republicano, Donald Trump, y dijo que su comportamiento "degrada" la Presidencia de Estados Unidos.



El sábado, Trump dijo en un mitin en Latrobe (Pensilvania) -uno de los siete estados clave en las próximas elecciones- que Harris es una "vicepresidenta de m**rda", un comentario que fue recibido con vítores por sus seguidores.



"El pueblo estadounidense se merece algo mucho mejor. Donald Trump no debería volver a ponerse detrás del sello de presidente de Estados Unidos. No se ha ganado el derecho y por eso va a perder", expresó la demócrata en una entrevista con el activista Al Sharpton en MSNBC.



Harris opinó que Trump debería fijar un estándar no solo nacionalmente, sino a nivel internacional, y aseguró que su comportamiento "degrada la oficina" de la Presidencia del país.



Kamala sobre la guerra en Gaza

La vicepresidenta también habló en la entrevista sobre la guerra en Gaza y la reciente muerte del máximo líder de Hamás y cerebro de los ataques del 7 de octubre, Yahya Sinwar.



"El número de palestinos inocentes que han muerto en Gaza es realmente inconcebible. Tenemos que ser honestos al respecto. Siempre defenderé el derecho de Israel a defenderse, y necesitamos que esta guerra termine", subrayó.



Más de 42.000 palestinos han muerto desde que empezó la guerra, siendo uno de los temas que genera más desacuerdo entre la candidatura de Harris y los grupos más progresistas.

EFE