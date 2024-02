La Casa Blanca descarta que Estados Unidos vaya a enviar tropas a Ucrania

Estados Unidos no enviará tropas a luchar en Ucrania, según aseguraron desde la Casa Blanca este martes, luego de que el presidente francés, Emmanuel Macron, no descartara la idea.

“El presidente (Joe) Biden ha sido claro en que Estados Unidos no enviará tropas a combatir en Ucrania”, informó la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, en un comunicado.

A la pregunta de si Estados Unidos podría enviar tropas para otros fines, como por ejemplo entrenamiento, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que el gobierno se opone a cualquier despliegue en Ucrania.

“No enviaremos tropas a Ucrania. El presidente ha sido muy claro”, declaró Miller a los periodistas en rueda de prensa.

Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado insistieron en que la prioridad es que el Congreso apruebe un paquete de ayuda militar para Ucrania.

“Básicamente creemos que el camino hacia la victoria de Ucrania en este momento está en la Cámara de Representantes de Estados Unidos”, dijo Miller.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, un aliado del expresidente Donald Trump, favorito para la nominación presidencial republicana, se ha negado a permitir una votación sobre la solicitud de Biden de 61 000 millones de dólares para Kiev.

Declaraciones de Macron

El mandatario francés, Emmanuel Macron, no descartó en vísperas el envío de tropas aliadas a Ucrania para unirse en la guerra contra Rusia. Según precisó, la derrota rusa es “indispensable” para la seguridad y estabilidad de Europa.

"Estamos convencidos que la derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y la estabilidad en Europa", dijo el mandatario francés, quien advirtió que las posiciones de Moscú se estaban "fortaleciendo" en el frente y a nivel interno.

Macron reconoció que no existe consenso sobre el envío de tropas, pero agregó que "no hay que descartar nada". "Haremos todo lo necesario para garantizar que Rusia no gane esta guerra", declaró.

Al respecto, desde la OTAN señalaron que no tienen planes para enviar tropas de combate a Ucrania para luchar contra los rusos.

"La OTAN y sus aliados están prestando un apoyo militar sin precedentes a Ucrania. Lo hemos hecho desde 2014 y lo intensificamos tras la invasión a gran escala de Rusia. Pero no hay planes para tropas de combate de la OTAN sobre el terreno en Ucrania", señalaron las fuentes.

(Con información de AFP)