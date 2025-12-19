La Policía de EE. UU. halla muerto el sospechoso del tiroteo mortal en la Universidad Brown

El presunto tirador que acabó con la vida de dos estudiantes en la Universidad de Brown la semana pasada fue hallado muerto en la noche del jueves 18 de diciembre, informó la Policía de Providence, la ciudad del noreste de Estados Unidos donde se encuentra la prestigiosa institución.

El sospechoso, Claudio Neves Valente, un portugués de 48 años que había estudiado física en la Universidad Brown, "se suicidó esta noche", anunció el jefe de la Policía de Providence, Óscar Pérez, en una rueda de prensa, cinco días después de los hechos.

El cuerpo de Neves Valente fue encontrado en un contenedor de almacenamiento en New Hampshire, junto a dos armas de fuego. El residente permanente en Estados Unidos desde 2017 habría actuado solo, según las autoridades.

El doble asesinato de Brown está relacionado con la muerte a tiros de un profesor de origen portugués del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en las afueras de Boston, informaron las autoridades federales, que no han aclarado el móvil para los dos sucesos, que implican a dos de las universidades más prestigiosas del país.