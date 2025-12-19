Alta tensión: Donald Trump no descarta guerra con Venezuela mientras continúan ataques contra supuestas “narcolanchas”

¿Yes war? El presidente Donald Trump no descartó la posibilidad de una guerra con Venezuela, tras meses de constantes ataque contra supuestas narcolanchas cerca del país caribeño.

Trump aumenta así la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el Cartel de los Soles, una versión que el régimen chavista niega rotundamente.

Además del despliegue de destructores y tropas en el mar Caribe, el mandatario republicano ordenó esta semana el bloqueo de la entrada y salida de Venezuela de todos los buques petroleros sancionados por Washington.

En una entrevista con la cadena NBC News, Trump dijo que habrá más incautaciones petroleras.

El líder republicano se negó a confirmar si el objetivo final de su estrategia con Venezuela es derrocar a Maduro. Pero ha dicho textualmente: "Él sabe exactamente lo que quiero. Él lo sabe más que nadie".

El presidente estadounidense ha prometido varias veces que "pronto" iniciarán los ataques contra supuestos objetivos del narcotráfico dentro de territorio venezolano.

La declaración de Trump supone un giro radical de sus anuncios de campaña en contra la participación de su país en conflictos internacionales.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Sus bases en el Partido Republicano lo han criticado por centrarse demasiado en la política exterior en vez atender los problemas internos, como el aumento del costo de la vida.

Siguen los ataques en el Pacífico Oriental

Poco antes de las declaraciones de Trump, las fuerzas estadounidenses atacaron este jueves dos lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental, dejando un saldo de cinco víctimas mortales.

El nuevo ataque fue ordenado por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y es parte del despliegue de tropas y buques estadounidenses situados en el mar Caribe, como parte del operativo ‘Lanza del Sur’.

Como en anteriores ocasiones, el Ejército de Estados Unidos señaló que las embarcaciones atacadas transitaban por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico oriental.

El Pentágono ha confirmado el deceso de otras doce personas en ataques ejecutados esta semana.

El balance total de víctimas por los ataques estadounidenses iniciados en septiembre contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe ya supera el centenar.

On Dec. 18, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/CcCyOgYRto — U.S. Southern Command (@Southcom) December 19, 2025

Críticas contra Trump por ataques a supuestas narcolanchas

La Organización de las Naciones Unidas ha acusado a EE.UU. de vulnerar el derecho internacional por no haber mostrado públicamente las pruebas que sustenten las acusaciones contra los ocupantes de las embarcaciones atacadas.

El Senado de Estados Unidos también ha criticado a la Administración Trump por no pedir autorización para llevar a cabo los ataques en el Caribe y parte del Pacífico.

Aunque se aprobó una ley que otorga al Pentágono unos 900 millones de dólares, el Congreso condicionó al Departamento de Guerra a mostrar los videos de un ataque en el que se habría rematado a los sobrevivientes de un primer bombardeo.

Trump dice que no necesita permiso y Maduro llama a la paz

El presidente Donald Trump insiste en que no requiere autorización del Congreso para perpetrar los ataques.

Por su parte, Nicolas Maduro sigue llamando a la paz con su frase: “No war, yes peace”, y repite que la ofensiva es una excusa para sacarlo del poder y apropiarse de los recursos de Venezuela.

El líder chavista también sigue convocando a los militares de Colombia a unirse a la Fuerza Armada venezolana para defender la soberanía.

"Le hice un llamado a los pueblos de Colombia, a los militares de Colombia, a la patria de Colombia a unirse al pueblo de Venezuela, a defender la soberanía como un solo ejército, como un suelo pueblo y hoy ratifico el llamado a la unión para la defensa del derecho a la paz", declaró Maduro en un evento oficial.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este jueves al pueblo de Estados Unidos "levantar las banderas de la paz", | Fuente: EFE

A pesar de criticar los ataques de EE.UU., el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que Maduro no debe dar órdenes a los militares colombianos y que la unión de ambas naciones solo radica en la “soberanía popular”.

"Mientras eso no pase nadie puede dar órdenes al otro Ejército, yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada ni allá pueden darle órdenes al Ejército de Colombia", sostuvo

La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, se ha ofrecido a convocar a la comunidad internacional para buscar una salida pacífica a cualquier conflicto en Venezuela y la región.

“Nosotros no estamos de acuerdo con intervenciones (…) y estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos”, declaró en su conocida conferencia matutina.

Una misma postura mantiene el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien se ofreció a ser mediador entre EE.UU. y Venezuela para impedir una “guerra” en América Latina.

En cambio, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, adelantó que su Gobierno sí apoyaría una posible intervención militar en el país caribeño.

El canciller del Perú, Hugo de Zela, ha dicho que la posición peruana es que Maduro es un “dictador” y que solo reconoce al gobierno de Edmundo González.

En una entrevista al diario El Comercio, el canciller fue consultado sobre la postura del Perú ante un posible ataque militar estadounidense en Venezuela, a lo que respondió: “Yo prefiero trabajar sobre cosas concretas, no sobre supuestos”.

Si bien el reciente anuncio de Trump agrava la tensión con Venezuela, el republicano requerirá la autorización del Congreso para que su país declare la guerra.