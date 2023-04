Lula da Silva, que ha intentado mantener una postura neutral en el conflicto Rusa-Ucrania. Foto: El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, gesticula durante una reunión ministerial para celebrar los primeros 100 días de su gobierno en el Palacio del Planalto en Brasilia. | Fuente: AFP

El Gobierno de Estados Unidos afirmó este lunes que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha estado "repitiendo como un loro" la propaganda de Rusia y China sobre la guerra en Ucrania y ni siquiera se ha parado a estudiar "los hechos".



"Es profundamente problemática la forma en la que Brasil ha abordado este tema tanto de manera sustantiva como de manera retórica al sugerir que EE.UU. y Europa de alguna manera no están interesados en la paz o que comparten responsabilidad por la guerra", dijo John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca.



"En ese punto, Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china, sin prestar atención en absoluto a los hechos", añadió.



Kirby se posicionó así al ser preguntado por las últimas declaraciones de Lula da Silva, quien la semana pasada estuvo de visita en China y Emiratos Árabes Unidos y, desde Pekín, afirmó que Estados Unidos debe dejar de "incentivar" la guerra en Ucrania y "comenzar a hablar de paz".



Este domingo, desde Abu Dabi, el líder brasileño insistió en esas críticas al señalar a EE.UU., así como a la Unión Europea, por estar "contribuyendo" a la continuidad de la guerra.



Rusia agradece esfuerzos de Brasil

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, "agradeció" este lunes los esfuerzos de Brasil para intentar resolver el conflicto en Ucrania, poco antes de reunirse en Brasilia con el presidente Lula da Silva.

"Estamos agradecidos a la parte brasileña (...) por la contribución a una solución al conflicto", dijo Lavrov, que en Brasil inicia una gira por América Latina.

En una breve declaración a la prensa, Lavrov reiteró que Moscú quiere que el conflicto en Ucrania sea "solucionado lo más rápidamente posible".

Pero "precisamos resolverlo de una forma duradera y no inmediata", agregó.

Postura neutral

Lula da Silva, que ha intentado mantener una postura neutral en el conflicto, también dijo recientemente que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, debe plantearse la posibilidad de ceder definitivamente a Rusia la península de Crimea, que Moscú se anexionó en 2014.



Kirby consideró este lunes que esa propuesta es "errónea" y cuestionó que la haya sugerido un país como Brasil, que recordó ha votado para defender los principios de soberanía e integridad territorial en la Asamblea General de Naciones Unidas.



Lula da Silva, en el poder desde el pasado 1 de enero, se reunió con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca el 10 de febrero y ambos hablaron entonces sobre la propuesta del brasileño para crear un grupo -integrado entre otros por Estados Unidos, Alemania, Francia, Brasil, India, China- para mediar en el conflicto.



El mandatario brasileño ha insistido en los últimos días en la creación de ese grupo, que ha descrito como un "G20 por la paz".

(Con información de EFE y AFP)

Canciller ruso "agradece" esfuerzos de Brasil para paz en Ucrania | Fuente: AFP

