Maestra de EEUU se declara culpable de dirigir batallón yihadista de mujeres | Fuente: AFP

La ciudadana estadounidense Allison Fluke-Ekren, de 42 años, se declaró este martes culpable de organizar y dirigir en Siria un batallón del grupo yihadista Estado Islámico (EI) compuesto exclusivamente por mujeres entrenadas en el uso de fusiles, granadas y cinturones explosivos, informó la Fiscalía en un comunicado.



Según documentos judiciales citados por la Fiscalía, Fluke-Ekren, conocida también como Umm Mohammed al Amriki, viajó al extranjero y entre aproximadamente septiembre de 2011 y mayo de 2019 "participó en actividades relacionadas con el terrorismo en varios países, incluidos Siria, Libia e Irak".



La Fiscalía federal de Alexandria, en Virginia, anunció el pasado enero que Fluke-Ekren estaba acusada de brindar apoyo material a una organización terrorista.



La denuncia penal se presentó sellada en 2019, y no se hizo pública hasta principios de años después de que Fluke-Ekren fue devuelta a Estados Unidos para enfrentar sus cargos.



Como líder de ese batallón, la detenida supuestamente formó a las más de 100 integrantes del batallón, entre las que había niñas de diez y once años, en el uso de rifles de asalto AK-47, granadas y cinturones explosivos para llevar a cabo ataques suicidas.



Fluke-Ekren se mudó a Egipto en 2008 y viajó con frecuencia entre Egipto y Estados Unidos durante los siguientes tres años.



Los fiscales creen que se mudó a Siria alrededor de 2012. A principios de 2016, su esposo fue asesinado en la ciudad siria de Tell Abyad mientras intentaba llevar a cabo un ataque terrorista, dijeron los fiscales. Más tarde ese año, los fiscales dicen que se casó con un miembro del EI de Bangladesh que se especializó en drones, pero murió a fines de 2016 o principios de 2017.



Asimismo, la Fiscalía sostiene que Fluke-Ekren evocó la posibilidad de atacar un campus universitario en Estados Unidos y habló de un atentado terrorista en un centro comercial.

EFE