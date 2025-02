Marco Rubio se reunió con presidente de Panamá y pidió "cambios inmediatos" ante la presencia china en el Canal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exigió al presidente panameño, José Raúl Mulino, durante la reunión que sostuvieron este domingo, "cambios inmediatos" para contrarrestar la supuesta influencia china en el Canal de Panamá.



"El secretario Rubio dejó en claro que este 'statu quo' es inaceptable y que, a falta de cambios inmediatos, Estados Unidos tendría que tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos bajo el Tratado", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

Mulino: "La soberanía de Panamá no está en cuestión"

Por su parte, el presidente panameño, José Raúl Mulino, informó que en la reunión con Rubio le trasladó que "la soberanía de Panamá no está en cuestión".



Así lo detalló el mandatario en una comparecencia de prensa tras la reunión con el secretario de Estado estadounidense, que se produjo en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de recuperar el control estadounidense de esa vía en represalia por la supuesta influencia china.



"No cabe duda de que el canal es operado por nuestro país y así seguirá siendo", declaró el mandatario, quien no ve una "amenaza real" de que Estados Unidos pudiera utilizar la fuerza militar para tomar el control de la infraestructura.



​"No siento que haya ninguna amenaza en estos momentos real contra el tratado, la vigencia, y mucho menos de uso de fuerza militar para apoderarse del Canal", aseguró Mulino.



"¿Pueden estar tranquilas las personas?", le preguntaron entonces. "Yo diría que sí", respondió.



Mulino afirmó que la "reunión fue altamente respetuosa y cordial" y opinó que se abrió "un camino para la construcción de una nueva etapa en la relación" entre ambos países.



"No sentí para nada un clima de controversia ni de irrespeto, sentí un clima muy proactivo", afirmó

"Aclarar todas las dudas" sobre el Canal

Según el mandatario, corresponde a las autoridades del Canal de Panamá, por la autonomía de la que disponen por mandato constitucional, y no a su Gobierno, "aclarar todas las dudas" que la Administración de Trump sobre la gestión de la vía.



Ante las inquietudes expresadas por Estados Unidos sobre los dos puertos del canal, operados por una empresa china, Mulino le informó a Rubio que hay auditorías en curso y que no se puede pronunciar hasta que estas concluyan.



"Tales dos puertos pertenecientes a una misma empresa son auditados y como corresponde, debemos esperar a que termine para sacar las conclusiones legales y actuar en concordancia", dijo.



Mulino le comunicó a Rubio, además, su intención de no renovar el acuerdo con China sobre la nueva Ruta de la Seda.



También propuso ampliar el pacto con Estados Unidos para la deportación de migrantes en vuelos financiados por Washington.