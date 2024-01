Permiso I-94 en línea: guía completa para llenarlo y poder ingresar a Estados Unidos

Este documento plasma la autorización de ingreso que otorga Estados Unidos a los extranjeros no inmigrantes.

Si estás planeando un viaje a Estados Unidos, es esencial comprender todo sobre el permiso I-94, requerido por las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para asegurar la legalidad de tu estadía.

Al ingresar a los Estados Unidos, es obligatorio obtener el I-94, un documento que refleja la autorización otorgada a los extranjeros no inmigrantes después de ingresar con una visa y pasaporte. Emitido por un oficial de CBP, este formulario indica la fecha de entrada y la fecha límite para abandonar el país, generalmente establecida en seis meses.

Para facilitar su llegada, existe la opción de adelantar el trámite del Formulario I-94 de Registro de Entrada/Salida. Este proceso puede agilizar la obtención del documento, proporcionando una experiencia más rápida y eficiente al llegar al país.

¿Quién obtiene el Permiso I-94 de forma automática?

Los viajeros que ingresan por aire o en embarcaciones marítimas comerciales no necesitan gestionar el Formulario I-94. La compañía con la que viajas se encarga automáticamente de este proceso. Aunque el registro de entrada continúa, no se emite ningún papel al viajero y no se realiza ninguna carga. El oficial de CBP simplemente marca la fecha límite en el pasaporte del viajero.

¿Quiénes deben gestionar el Permiso I-94 al viajar a Estados Unidos?

Aquellas personas que ingresan por vía terrestre a Estados Unidos con una tarjeta de cruce fronterizo y planean viajar a más de 40 kilómetros de la frontera, así como aquellos cuya estancia superará los 30 días, deben tramitar el Formulario I-94. También deben gestionarlo aquellos extranjeros que buscan extender su estadía o ajustar su estatus en el país.

Pasos para obtener el Permiso I-94 en línea

Ingresa a i94.cbp.dhs.gov y selecciona "Solicitar nueva I-94" y "Solicitar ahora". Indica que tu ingreso será por tierra para continuar con el proceso. Complete el registro con tus datos personales, número de pasaporte y visa americana vigentes. Asegúrese de tener la dirección de su hospedaje en Estados Unidos definida. Sigue el flujo de la página hasta la opción de pago. El costo es de seis dólares, pagaderos con tarjeta en línea. Al completar el proceso, obtendrás un recibo que debes presentar al llegar a Estados Unidos para que un oficial de CBP revise y autorice tu estadía, estableciendo la fecha límite para salir.

Estar al tanto de estos detalles simplificará tu proceso de entrada a Estados Unidos y garantizará una experiencia más fluida y sin contratiempos.